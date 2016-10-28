Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября снизился на 0,6 % до 174,52 руб.

28 октября 2016, 9:52

В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах сентября текущего года в расчете на месяц составит с 1 ноября 2016 г. по 31 января 2017 г. 174,52 руб. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.10.2016 № 64.

БПМ в ценах сентября снизился на 0,6 % по сравнению с БПМ в ценах июня (с 1 августа по 31 октября нынешнего года он равняется 175,50 руб.). Как пояснили в министерстве, уменьшение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения обусловлено снижением цен на плодоовощную продукцию в период ее массовой заготовки (в сентябре по сравнению с июнем - периодом реализации продукции нового урожая) и значительным удельным весом данной статьи расходов в продуктах питания.

Вместе с тем, снижение БПМ не приведет к уменьшению размеров пенсий, пособий, прочих социальных выплат, исчисляемых из его размера: в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.12.2006 № 726 "Об исчислении социальных выплат" при их назначении (перерасчете) используется наибольшая величина бюджета прожиточного минимума за два последних квартала.

С ноября текущего года по январь следующего года БПМ трудоспособного населения равняется 193,14 руб.; пенсионеров - 134,41 руб.; студентов - 169,72 руб.; детей в возрасте до трех лет - 111,99 руб.; детей в возрасте от трех до шести лет - 154,97 руб.; детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - 191 руб.

БПМ применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий; надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов; некоторых видов пособий и др. Он служит нормативом индексации доходов населения, выступает в качестве критерия нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь (ГАСП) в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Кроме того, бюджет прожиточного минимума применяется для исчисления других выплат и служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды социальной поддержки.

Национальным законодательством определена правовая основа определения прожиточного минимума и его использования. Так, бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания, а также обязательные платежи и взносы. Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения состоит из минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг (их стоимость определена в размере 77 % от стоимости минимального набора продуктов питания).

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2016 г. повышался уже четырежды: 1 февраля, 1 марта, 1 мая и 1 августа. Так, с 1 февраля этот социальный норматив равнялся 1 591 310 руб. (неденоминированных). С 1 марта по 30 апреля БПМ был установлен в размере 1 640 000 руб. Указом Президента Республики Беларусь от 25.03.2016 № 111 "О налогообложении и утверждении бюджета прожиточного минимума" в целях обеспечения дополнительной защиты социально уязвимых категорий граждан. С 1 мая БПМ составлял 1 699 430 руб. (до деноминации), с 1 по 31 июля - 169,94 руб. (после деноминации). Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц составляет 175,50 руб. Новый БПМ (с 1 ноября 2016 г. по 31 января 2017 г.) равняется 174,52 руб.

Источник: БЕЛТА.