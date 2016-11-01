В Беларуси регламентирована деятельность кадровых агентств

1 ноября 2016, 8:15

В Беларуси регламентирована деятельность кадровых агентств. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22.10.2016 № 855, которое вступает в силу с 1 января 2017 г.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, до последнего времени деятельность частных кадровых агентств законодательно не была регламентирована - на нее распространялись лишь общие механизмы защиты прав граждан при предоставлении некачественных услуг, в т. ч. в сфере трудоустройства. Однако этих механизмов влияния на кадровые агентства было недостаточно для эффективного системного противодействия имеющимся негативным тенденциям - нередко выявлялись факты предоставления частными кадровыми агентствами некачественных услуг потребителям, различных злоупотреблений. Кроме того, кадровые агентства не гарантируют достоверность предоставляемой информации - как результат, граждане должны самостоятельно обращаться к нанимателям и уточнять актуальность предоставляемых агентством вакансий, условия труда и размер заработной платы.

Поэтому новой редакцией закона о занятости предусмотрено, что с 1 января 2017 г. услуги по трудоустройству смогут оказывать только включенные в реестр агентства по трудоустройству.

Постановлением № 855 утверждено Положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления, а также Положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству. Установлена форма свидетельства о включении в реестр. Министерству труда и соцзащиты поручено до 1 января 2017 г. обеспечить создание государственного информационного ресурса "Реестр агентств по трудоустройству Республики Беларусь". Таким образом, комплексно урегулирована деятельность организаций, оказывающих услуги в области трудоустройства, а также четко распределены и закреплены полномочия органов госуправления.

Первым положением определяются перечень услуг по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, а также порядок их предоставления. Так, среди услуг - консультирование по вопросам составления резюме; составление (редактирование) резюме; организация работы по профориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профобучения или получения дополнительного профессионального образования; предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда; предоставление достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и требованиях, предъявляемых нанимателем к кандидатам; распространение резюме среди потенциальных нанимателей; подготовка к собеседованию с нанимателем; организация собеседования с нанимателем; содействие в оформлении трудовых отношений с нанимателем; содействие в подборе подходящего места работы.

Для агентств установлен ряд обязательств, касающихся необходимости оформления письменного договора возмездного оказания одной или нескольких услуг по содействию в трудоустройстве; использования полученных от граждан персональных данных только по прямому назначению в целях оказания услуг по содействию в трудоустройстве; предоставления информации о количестве граждан, обратившихся в агентство за получением услуг, и видах оказанных услуг по запросу Министерства труда и социальной защиты. Также предусмотрено, что оплата услуг по содействию в трудоустройстве производится по факту предоставления услуг.

В договоре обязательно должны указываться права и обязанности сторон; предмет договора; порядок и способ предоставления услуг; порядок их оплаты и форма расчетов; стоимость услуг и период их предоставления; условия корректировки договора и его расторжения; ответственность сторон, порядок и сроки возмещения расходов сторонами; порядок разрешения споров. Таким образом, определены и права граждан во взаимодействии с агентством по трудоустройству.

Вторым положением определяется порядок формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству. Положение состоит из восьми глав. Так, определены принципы ведения реестра, цели использования сведений. Особо отмечено, что не взимается плата за включение сведений в реестр с выдачей соответствующего свидетельства, за внесение изменений и дополнений в реестр, исключение сведений из него, выдачу дубликата свидетельства. Определены функции Минтруда и соцзащиты как владельца реестра при его формировании и ведении, а также основания для включения сведений в реестр. Четко обозначен состав сведений о субъекте, оказывающем гражданам услуги по содействию в трудоустройстве. Установлены требования в отношении подписанта заявления о включении сведений в реестр; сроки рассмотрения заявлений и принятия решений. Отдельная глава посвящена порядку выдачи свидетельства о включении в реестр - случаи, сроки, способы выдачи свидетельства, случаи прекращения действия свидетельства, случаи выдачи дубликата свидетельства, способы хранения свидетельства. Последняя глава определяет место размещения информации из реестра - это информационный интернет-портал госслужбы занятости и официальный сайт Минтруда и соцзащиты.

По словам специалистов, активное участие кадровых агентств с определяющей ролью государственной службой занятости населения позитивно повлияет формирование благоприятной конъюнктуры на рынке труда. Совместная реализация политики занятости, участие в организации совместных ярмарок вакансий и учебно-консультационных мероприятий будет способствовать повышению эффективности занятости населения.

Источник: БЕЛТА.