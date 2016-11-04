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    • № 12, декабрь 2016

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    Среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет увеличился в январе-сентябре на 8,3 %

    4 ноября 2016, 12:17

    В Беларуси среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился в январе-сентябре текущего года на 8,3 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 264,1 руб., в т. ч. в сентябре - 270,42 руб.

    По словам специалистов, системой государственных пособий (их 11 видов) обеспечено 556,8 тыс. детей (30,5 % от детского населения республики).

    В текущем году произведен перерасчет размеров детских госпособий четыре раза (с 1 февраля, 1 марта, 1 мая, 1 августа) в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) и трижды (с 1 февраля, 1 августа и 1 ноября) в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

    В Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь проинформировали, что подготовлена новая редакция закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей". Законопроект содержит новые нормы, направленные на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. В частности, родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, будет предоставлено право работать на условиях неполной занятости (не более 0,5 ставки) либо на дому с сохранением выплаты пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Предлагается также повысить размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом, которому установлена третья или четвертая степень утраты здоровья (со 100 % до 120 % БПМ). Кроме того, родителям ребенка-инвалида предлагается предоставить право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом независимо от вида получаемой ими пенсии (в настоящее время - только родителям, являющимися инвалидами).

    Малообеспеченным, неполным семьям и семьям с детьми-инвалидами назначаются единовременное и ежемесячное социальные пособия по государственной адресной социальной помощи (ГАСП), а также материальная помощь из средств фонда социальной защиты населения. В соответствии с коллективными договорами предприятия и организации оказывают гуманитарную, благотворительную, спонсорскую помощь по месту работы родителей, воспитывающих детей.

    На 1 октября текущего года на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояло 86 429 многодетных семей, 26 809 семей с детьми-инвалидами. Услуги няни в январе-сентябре предоставлены 1 772 семьям, в т. ч. 128 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

    По данным Белстата, в январе-сентябре текущего года родилось 89 434 ребенка, что на 0,5 % (на 455 детей) больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 12,6 промилле против 12,5 промилле. Естественный прирост населения составил 518 человек (в январе-сентябре 2015 г. отмечалась естественная убыль - 1762 человека). Численность населения на 1 октября 2016 г. составила 9 505 163 человека.

    Источник: БЕЛТА.

     

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