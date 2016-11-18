Новое законодательство об исполнительном производстве и судебных исполнителях заработает в мае 2017 года

18 ноября 2016, 8:22

Новое законодательство об исполнительном производстве и о судебных исполнителях заработает в мае 2017 г.

Законы "О судебных исполнителях" и "Об исполнительном производстве" от 24.10.2016 вступают в силу 13 и 16 мая 2017 г. соответственно.

В новом законе "Об исполнительном производстве" разъяснены основные термины, сфера деятельности, задачи, принципы работы исполнительного производства, полномочия судебных исполнителей, включен перечень исполнительных документов и предъявляемых к ним требований.

"Принцип повышения эффективности принудительного исполнения неразрывно связан с совершенствованием законодательства в сфере исполнительного производства. Законы "Об исполнительном производстве" и "О судебных исполнителях" будут способствовать эффективности исполнения, а также расширению компетенции органов принудительного исполнения", - рассказал заместитель министра юстиции Андрей Авдеев.

В законе "Об исполнительном производстве" определены понятия добровольного и принудительного исполнения, унифицированы отдельные исполнительные документы, определен круг лиц, участвующих в исполнительном производстве, их права и обязанности, порядок их извещения и вызова, сроки в исполнительном производстве, основание, порядок возбуждения, приостановления, прекращения, окончания исполнительного производства, порядок совершения исполнительных действий и обжалования действий судебных исполнителей.

Закон устанавливает заявительный принцип возбуждения исполнительного производства, который до этого содержался в нормах Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь. Норма предполагает обязательное наличие заявления взыскателя для начала процедуры принудительного исполнения. Исключение составляют документы по административным и уголовным делам, которые и впредь суды будут непосредственно направлять в органы принудительного исполнения без участия взыскателя.

К нововведениям законодательства можно отнести право предъявлять исполнительный документ по месту получения дохода должника, которое появится у взыскателей. При этом оговариваются не только права, но и обязанности сторон исполнительного производства.

"Должник обязан предоставлять сведения об имуществе и денежных средствах - таким образом в законе нашли отражение своеобразные декларации, которые уже работают в стране с 2014 года", - сообщил Андрей Авдеев.

Кроме того, с целью расширения компетенций для борьбы с коррупцией судебные исполнители наделяются полномочиями выносить постановления, являющиеся исполнительными документами, которые могут предъявляться в банки и иные организации для принудительного исполнения, постановления о приводе и объявлении в розыск через органы внутренних дел, постановления о задержании и принудительной отбуксировке транспортного средства должника.

Им также дается право получать информацию, содержащую банковскую и иную охраняемую законом тайну, с использованием информационных технологий. Закон "Об исполнительном производстве" определяет компетенцию суда - соответствующие корректировки внесены в нормы Хозяйственного и Гражданского процессуального кодексов. В новом законе предусмотрена возможность использования электронного документооборота в исполнительном производстве. Будет создан банк данных исполнительных производств. В будущем планируется создать на портале Министерства юстиции Республики Беларусь либо отдельном сайте органов принудительного исполнения личный кабинет стороны исполнительного производства.

В законе "О судебных исполнителях" отражены правовой статус судебных исполнителей, правовая основа их деятельности, порядок взаимодействия с государственными органами, а также требования к лицу, назначаемому судебным исполнителем.

Чтобы стать судебным исполнителем, требуется владеть государственными языками, иметь среднее специальное или высшее юридическое образование, но могут на эту должность назначить и студента юридической специальности. Гражданин республики, имеющий иное высшее образование по специальностям, определенным Министерством юстиции Республики Беларусь, может быть назначен на должность судебного исполнителя только в исключительных случаях.

Источник: БЕЛТА.