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    • № 12, декабрь 2016

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    Не уплатившие сбор на финансирование госрасходов белорусы пока не будут привлекаться к ответственности

    8 декабря 2016, 9:36

    Не уплатившие сбор на финансирование государственных расходов белорусы пока не будут привлекаться к административной ответственности, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель начальника управления налогообложения граждан, декларирования доходов и имущества главного управления налогообложения физических лиц МНС Марина Поболь.

    "В связи с планируемым внесением изменений в Декрет № 3 физические лица, у которых срок уплаты наступил 15 ноября, временно не будут привлекаться к административной ответственности до установления конкретных сроков уплаты", - отметила она.

    Специалист напомнила, что первые извещения были направлены гражданам в октябре. "Срок уплаты по ним был до 15 ноября. У тех граждан, которым извещения направлялись после 15 ноября, срок уплаты - 30 дней с момента получения извещения. При этом извещение считается врученным гражданину через 10 дней после его направления", - пояснила она.

    Марина Поболь сообщила, что до конца 2016 г. планируется внесение изменений в Декрет № 3. В частности, должен быть расширен перечень категорий граждан, которые будут иметь право на освобождение от уплаты сбора на финансирование государственных расходов. "Это будут граждане, проходящие альтернативную службу, спортсмены, состоящие в списочном составе национальной сборной команды Беларуси по тому или иному виду спорта. Кроме того, местным Советам депутатов будет дано право на предоставление льготы той категории граждан, которая находится в трудной жизненной ситуации", - рассказала она и подчеркнула, что под такой ситуацией будут пониматься объективные обстоятельства, не зависящие от гражданина. "Таким образом, помимо предусмотренных в настоящее время льгот, исходя из имущественного положения граждан, появится возможность предоставлять льготы в связи с трудной жизненной ситуации. Например, человек в начале года работал и имел постоянный стабильный доход, потом он потерял работу из-за того, что ухаживал за больной матерью. В таком случае он может обратиться в местный орган власти и получить освобождение от уплаты сбора", - отметила она.

    Отвечая на вопрос, будет ли возвращаться сумма сбора тем гражданам, которые пока являются его плательщиками, но после внесения изменений в декрет получат право на льготы, Марина Поболь объяснила, что это зависит от того, с какого периода вступят в силу данные изменения. "Если изменения затронут налоговый период 2015 года, то, соответственно, у граждан появится право на льготу и им произведут перерасчет и возврат суммы сбора. Если эти изменения затронут 2016 год и последующие периоды, то перерасчета и возврата средств не будет", - сообщила она. При этом специалист обратила внимание, что если сумма сбора все-таки будет возвращаться, возврат будет производиться на основании заявления физического лица. Средства могут быть возвращены как в наличном, так и в безналичном виде.

    За неуплату или неполную уплату суммы сбора на финансирование государственных расходов предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (базовая величина сейчас составляет 21 руб.) или административный арест. Взыскание сбора в этом случае будет проводиться в принудительном порядке.

    Декрет Президента Республики Беларусь № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят 2 апреля 2015 г.

    Источник: БЕЛТА.

     

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