Правительство определило ключевые показатели эффективности работы на 2017 год

14 декабря 2016, 9:15

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.12.2016 № 1008 "О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год" утверждены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы на 2017 год для правительства и Национального банка, руководителей республиканских органов государственного управления, а также руководителей облисполкомов и Минского горисполкома. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

В качестве ключевых показателей эффективности работы определены для руководителей: госорганов - важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2017 год; районных, городских исполкомов - экспорт товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий; организаций, имущество которых находится в собственности государства либо в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству, - чистая прибыль, рентабельность продаж, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, темпы роста экспорта товаров, услуг.

Для руководителей банков, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству, ключевыми показателями эффективности работы будут чистая прибыль, отношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности, рентабельность нормативного капитала; Банка развития Беларуси - объемы предоставления денежных средств на инвестиционные проекты, выдачи экспортных кредитов, предоставления денежных средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; страховых организаций, имущество которых находится в собственности государства либо в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству, - рентабельность финансово-хозяйственной деятельности, отношение темпов роста страховых взносов по всем видам страхования к темпам роста расходов на ведение дела, темпы роста страховых взносов по видам добровольного страхования.

При этом показатели эффективности работы не могут быть доведены до организаций, не указанных в постановлении, и не могут быть изменены в отношении вышеперечисленных руководителей (за исключением руководителей госорганов, районных, городских исполкомов).

Кроме того, документом определены меры по достижению ключевых показателей. В частности, Министерству экономики Республики Беларусь поручено представлять в правительство аналитическую информацию о тенденциях и проблемных вопросах социально-экономического развития республики и регионов, а также проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь о кредитовании госпрограмм и мероприятий в 2017 году.

Согласно постановлению, до 1 июня 2017 г. должен быть проведен комплексный анализ законодательства в части выявления норм, ограничивающих конкуренцию в отдельных видах и сферах деятельности в пользу организаций с участием государства, а до 1 декабря 2017 г. предстоит внести в Совет Министров Республики Беларусь предложения о возможной корректировке законодательства. Соответствующее поручение дано Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству экономики, другим республиканским органам госуправления, облисполкомам и Минскому горисполкому.

Источник: БЕЛТА.