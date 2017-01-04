Нацбанк с 18 января снижает ставку рефинансирования до 17 % годовых

4 января 2017, 15:27

Ставка рефинансирования в Беларуси с 18 января будет снижена с 18 % до 17 % годовых.

С 18 января снижаются ставка рефинансирования с 18 % до 17 % годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка Республике Беларусь по поддержке текущей ликвидности банков с 23 % до 22 % годовых.

В Нацбанке пояснили, что данные решения в области процентной политики принимались с учетом ряда основных факторов. Так, в ноябре 2016 г. годовая инфляция замедлилась до 11,4 %. По оценкам, прирост потребительских цен по итогам 2016 г. сложится ниже прогноза (12 %), порядка 11 %. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными: средняя широкая денежная масса в ноябре 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. выросла на 4,4 % (39,2 % годом ранее). Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках, несмотря на постепенное снижение их номинальных значений, в реальном выражении поддерживаются на устойчивом положительном уровне. Постепенно повышается внешнеэкономическая устойчивость. Счет текущих операций платежного баланса улучшился с минус 0,3 % к ВВП в III квартале 2015 г. до 1,7 % к ВВП в III квартале 2016 г., сальдо внешней торговли товарами и услугами - с 1,6 % до 4,4 % к ВВП соответственно.

"На внутреннем валютном рынке в IV квартале прошлого года продолжилось формирование чистого предложения валюты, прежде всего со стороны субъектов хозяйствования и населения. Вклад курсового фактора в интенсивность инфляционных процессов остается незначительным. В целом складывающиеся монетарные условия, как ожидается, обусловят дальнейшее замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в I квартале 2017 г.", - отметили в Нацбанке и пояснили, что возможности дальнейшего снижения процентных ставок будут определяться устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием ее фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса Беларуси.

Также с 1 февраля на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5 % до 4 %, от привлеченных средств в иностранной валюте увеличиваются с 7,5 % до 11 %.

Кроме того, с 1 июля 2017 г. изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в иностранной валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. При этом формирование специальных резервов по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, будет осуществляться банками поэтапно с 1 июля 2017 г. по 1 июля 2020 г.

В Нацбанке подчеркнули, что данные решения приняты в рамках общей стратегии на снижение долларизации экономики Беларуси и направлены на повышение привлекательности рублевых вкладов по сравнению с валютными сбережениями и ограничение принимаемых банками кредитных рисков.

Источник: БЕЛТА.