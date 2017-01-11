Минимальная заработная плата и денежные доходы населения за декабрь не индексируются - Минтруда

11 января 2017, 9:49

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за декабрь 2016 г. не индексируются.

В соответствии с Законом Республики Беларусь "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за декабрь по сравнению с ноябрем 2016 г. составил 100,5 %.

Как пояснили в министерстве, не отмечено превышение пятипроцентного порога в декабре 2016 г. к месяцу пересмотра отдельных видов доходов, выплачиваемых из бюджетных источников (апрель 2016 г.). В связи с этим не индексируются заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт; заработная плата государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений.

В Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь проинформировали, что не произошло также превышения очередного пятипроцентного порога индекса потребительских цен за декабрь 2016 г. к месяцу предыдущей индексации (июнь 2016 г.) для исчисления размера месячной МЗП (ее размер с учетом индексации в декабре 2016 г. составил 239,42 руб.), а также установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профподготовки по направлению органа по труду, занятости и соцзащите (они индексируются, как и в предыдущем месяце, на 5,4 %).

Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Для справки: денежные доходы населения за декабрь 2016 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 174,52 руб. - 100 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (Указ Президента Республики Беларусь от 28.01.2006 № 55 "О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции").

Источник: БЕЛТА.