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    Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю в Минске снижены

    12 января 2017, 14:14

    Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю в Минске снижены. Решение Минского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 255 "Об установлении коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога и признании утратившими силу некоторых решений Минского городского Совета депутатов" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

    Зональные коэффициенты к ставкам налогов уменьшены: в I-III зонах - с 2,5 до 2,3, в IV-V - с 2,3 до 2,2.

    Коэффициент к ставкам налога на недвижимость и землю для организаций ЖКХ, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих услуги по субсидируемым государством тарифам, организаций, обеспечивающих хранение стабилизационных фондов продукции растениеводства, организаций, получающих субсидии из бюджета на возмещение части затрат при осуществлении перевозок пассажирским транспортом, установлен в размере 1. Такой же коэффициент к ставкам налога на недвижимость будет применяться для организаций, оказывающих спонсорскую помощь представительству Национального олимпийского комитета Беларуси в Минске.

    Коэффициенты к ставкам налога на недвижимость для находящихся в коммунальной собственности гостиницы для животных и автомобильных стоянок, парковок определены в размере 1 и 0,5 (коэффициент к ставкам земельного налога в обоих случаях 0,5), для физических лиц - 2 (земельного налога 1,5), для субъектов хозяйствования, имеющих объекты сверхнормативного незавершенного строительства, - 2,5 (за исключением проектов, реализация которых завершается в сроки, определенные правительством, а также включенных в перечень организаций, которым доведены показатели эффективности развития согласно планам модернизации).

    Для организаций, основным видом деятельности которых является обрабатывающая промышленность, коэффициент к ставкам земельного налога установлен 1,3, для инкубаторов малого предпринимательства - 1,5. К неиспользуемым (неэффективно используемым) капитальным строениям и земельным участкам применяется повышающий коэффициент к ставкам налогов - 10.

    Решение Мингорсовета вступает в силу после официального опубликования. Утратившими силу признаны решения № 62 (от 24.11.2010), № 122 (16.03.2011), № 171 (30.11.2011), № 268 (23.11.2012), № 289 (28.12.2012), № 372 (23.12.2013), № 76 (22.12.2014), № 111 (20.03.2015), № 128 (21.05.2015), № 168 (22.12.2015).

    Как отметил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, необходимость пересмотра действующих коэффициентов вызвана большим количеством обращений министерств, концернов, организаций города. Решение принято в целях снижения налоговой нагрузки и оздоровления финансово-экономического состояния предприятий.

    Источник: БЕЛТА.

     

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