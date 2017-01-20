В Беларуси с февраля повысились размеры детских пособий

1 февраля 2017, 7:42

В Беларуси с февраля возросли размеры государственных пособий семьям с детьми.

Так, увеличиваются размеры детских пособий, исчисляемых из размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19.01.2017 № 3 БПМ с 1 февраля по 30 апреля текущего года в расчете на месяц установлен в размере 180,10 руб. Соответственно, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет 1801 руб.; при рождении второго и последующих детей — 2521,40 руб. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля равняется 180,10 руб. Ежемесячное пособие семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле равняется 126,07 руб.; на других детей в семье — 90,05 руб. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 180,10 руб.; ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 126,07 руб.

Новый БПМ повысился на 3,2 % по сравнению с действовавшим с 1 ноября 2016 г. по 31 января 2017 г. (174,52 руб.). Но при этом размеры детских пособий увеличились на 2,6 %. Это объясняется тем, что БПМ на период с ноября прошлого года по январь текущего снизился на 0,6 % по сравнению с действовавшим с августа по октябрь 2016 г. Но детские пособия, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, сохранились в прежнем размере (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18.12.2006 № 726 «Об исчислении социальных выплат» при назначении (перерасчете) размеров пенсий, пособий, прочих социальных выплат, исчисляемых из БПМ, используется его наибольшая величина за два последних квартала).

Кроме того, с февраля возросли и пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эти пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка — 35 % среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40 %; на ребенка-инвалида — 45 % среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.

Для расчета размера данного вида пособия с 1 февраля по 30 апреля 2017 г. применяется показатель среднемесячной заработной платы за четвертый квартал 2016 г. в размере 746,80 руб. Таким образом, с февраля по апрель размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет на первого ребенка 261,38 руб.; на второго и последующих детей — 298,72 руб.; на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет — 336,06 руб. Проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или с правом на отселение пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет назначается и выплачивается в размере 150 % к установленному законом.

Источник: БЕЛТА.