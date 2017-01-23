  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 1, январь 2017

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Заработная плата» на ваш e-mail!
    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»
    • Журнал «Планово-экономический отдел»

    Проект договора о пенсионном обеспечении в ЕАЭС в ближайшее время внесут на рассмотрение Совета ЕЭК

    7 февраля 2017, 9:34

    Проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет внесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ближайшее время. Такое решение принято по итогам совещания в сфере пенсионного обеспечения государств - членов ЕАЭС под председательством директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизы Суюмбаевой.

    Рассматривались проекты двух документов - договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС и порядка взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами и ЕЭК в сфере пенсионного обеспечения. "Дискуссия на площадке ЕЭК позволила снять часть разногласий, - отметили в пресс-службе. - В частности, был урегулирован вопрос расчета фиксированной выплаты к страховой пенсии. Российская сторона выступила с инициативой включить это положение в проект договора. Для исчисления размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в России этот показатель предлагалось рассчитывать пропорционально, как разницу между фактическим стажем работы трудящихся государств - членов в России и СССР и требуемым страховым стажем. При этом в проекте договора предусмотрено, что каждое государство-член рассчитывает размер пенсии исходя из пенсионных прав, приобретенных в соответствии с его законодательством, а также с учетом договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС". ЕЭК удалось убедить стороны не включать данное положение в документ и регулировать этот вопрос в рамках национального законодательства стран союза.

    "Принятие решения по одному из важных аспектов - расчету фиксированной выплаты к страховой пенсии в России - поможет ускорить одобрение этого документа, - заявила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза Суюмбаева. - Нам остается урегулировать только один вопрос - определить величину индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов. Речь идет о формировании права на пенсию в России. Мы ожидаем, что и по этому аспекту в ближайшее время будет найден компромисс. ЕЭК поступательно движется в этом направлении. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработка проекта договора находится на завершающей стадии".

    Основной целью договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС является формирование пенсионных прав трудовых мигрантов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства - вне зависимости от мест предыдущей работы и проживания, решение вопросов о назначении и экспорту пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между странами ЕАЭС. В настоящий момент пенсионные права трудящихся государств - членов ЕАЭС, законно находящихся и работающих в других странах союза, обеспечиваются не в полном объеме.

    "После вступления договора в силу граждане государств - членов ЕАЭС получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в странах союза, - подчеркнули в ЕЭК. - Предполагается, что договор решит вопрос по экспорту пенсий и учету стажа работы в другом государстве-члене. Реализация социального и пенсионного обеспечения трудящихся является важным социальным вопросом. Принятие договора о пенсионном обеспечении способствует повышению уровня социальной защищенности граждан стран союза, устойчивому развитию государств-членов и в целом углублению интеграции в ЕАЭС".

    В обсуждении участвовали представители министерств экономики, труда, здравоохранения, социального и пенсионных фондов государств-членов, ЕЭК, а также независимые эксперты из Международного альянса "Трудовая миграция", Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

    В случае одобрения проекта договора Советом ЕЭК документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

    Источник: БЕЛТА.

     

    Новости по теме:

    В Беларуси с февраля повысились размеры детских пособий
    1 февраля 2017, 7:42
    С 1 февраля по 30 апреля 2017 г. единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет 1801 руб.; при рождении второго и последующих детей — 2521,40 руб.
    Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет возрастут с февраля
    24 января 2017, 20:29
    С февраля по апрель размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составит на первого ребенка 261,38 руб., на второго и последующих детей - 298,72 руб. ), на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет - 336,06 руб.
    В Беларуси установлены новые размеры ежемесячных дифференцированных доплат к зарплате бюджетников
    23 января 2017, 8:11
    Постановление № 2 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.