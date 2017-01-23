Проект договора о пенсионном обеспечении в ЕАЭС в ближайшее время внесут на рассмотрение Совета ЕЭК

7 февраля 2017, 9:34

Проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет внесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ближайшее время. Такое решение принято по итогам совещания в сфере пенсионного обеспечения государств - членов ЕАЭС под председательством директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизы Суюмбаевой.

Рассматривались проекты двух документов - договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС и порядка взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами и ЕЭК в сфере пенсионного обеспечения. "Дискуссия на площадке ЕЭК позволила снять часть разногласий, - отметили в пресс-службе. - В частности, был урегулирован вопрос расчета фиксированной выплаты к страховой пенсии. Российская сторона выступила с инициативой включить это положение в проект договора. Для исчисления размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в России этот показатель предлагалось рассчитывать пропорционально, как разницу между фактическим стажем работы трудящихся государств - членов в России и СССР и требуемым страховым стажем. При этом в проекте договора предусмотрено, что каждое государство-член рассчитывает размер пенсии исходя из пенсионных прав, приобретенных в соответствии с его законодательством, а также с учетом договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС". ЕЭК удалось убедить стороны не включать данное положение в документ и регулировать этот вопрос в рамках национального законодательства стран союза.

"Принятие решения по одному из важных аспектов - расчету фиксированной выплаты к страховой пенсии в России - поможет ускорить одобрение этого документа, - заявила директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паиза Суюмбаева. - Нам остается урегулировать только один вопрос - определить величину индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов. Речь идет о формировании права на пенсию в России. Мы ожидаем, что и по этому аспекту в ближайшее время будет найден компромисс. ЕЭК поступательно движется в этом направлении. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработка проекта договора находится на завершающей стадии".

Основной целью договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС является формирование пенсионных прав трудовых мигрантов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства - вне зависимости от мест предыдущей работы и проживания, решение вопросов о назначении и экспорту пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между странами ЕАЭС. В настоящий момент пенсионные права трудящихся государств - членов ЕАЭС, законно находящихся и работающих в других странах союза, обеспечиваются не в полном объеме.

"После вступления договора в силу граждане государств - членов ЕАЭС получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в странах союза, - подчеркнули в ЕЭК. - Предполагается, что договор решит вопрос по экспорту пенсий и учету стажа работы в другом государстве-члене. Реализация социального и пенсионного обеспечения трудящихся является важным социальным вопросом. Принятие договора о пенсионном обеспечении способствует повышению уровня социальной защищенности граждан стран союза, устойчивому развитию государств-членов и в целом углублению интеграции в ЕАЭС".

В обсуждении участвовали представители министерств экономики, труда, здравоохранения, социального и пенсионных фондов государств-членов, ЕЭК, а также независимые эксперты из Международного альянса "Трудовая миграция", Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

В случае одобрения проекта договора Советом ЕЭК документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Источник: БЕЛТА.