Правительство установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке для роста зарплаты бюджетников

9 февраля 2017, 9:42

В Беларуси установлены повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2017 № 100.

Повышающие коэффициенты устанавливаются в 2017 г. за счет средств республиканского и местных бюджетов, высвободившихся в результате реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности работников бюджетных организаций и иных организаций, а также экономии в пределах средств по бюджетной смете расходов, за исключением расходов на оплату коммунальных услуг (в части расходов на оплату потребления газа, тепловой и электрической энергии) и капитальных расходов (экономия бюджетных ассигнований).

В соответствии с документом, повышающий коэффициент применяется к рассчитанной в установленном порядке тарифной ставке (окладу) работника бюджетной организации и иной организации для определения размера дополнительного повышения его заработной платы. При этом размер дополнительного повышения, рассчитанный с применением повышающего коэффициента, не участвует в формировании тарифной ставки (оклада), не образует повышения, формирующего ставку (оклад) работника, и не учитывается при исчислении надбавок, доплат и премий.

Экономия бюджетных ассигнований за I квартал и первое полугодие 2017 г. определяется нарастающим итогом как разница между бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на соответствующий период на 1 апреля и 1 июля 2017 г., и произведенными расходами за соответствующий истекший период.

Экономия бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2017 года и IV квартал 2017 г. определяется как разница между годовыми бюджетными ассигнованиями на 1 октября 2017 г. и ожидаемыми расходами за 2017 г. При этом ожидаемые расходы за 2017 г. рассчитываются как сумма произведенных расходов за 9 месяцев 2017 г. и ожидаемых расходов за IV квартал 2017 г.

При определении размера экономии бюджетных ассигнований за I квартал и первое полугодие 2017 г. производится оценка годового ожидаемого исполнения расходов в пределах предусмотренных на 2017 г. средств по бюджетной смете расходов.

Порядок определения экономии бюджетных ассигнований для организаций, финансируемых из республиканского бюджета, устанавливается республиканскими органами госуправления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, другими госорганами и НАН по согласованию с Минфином. Для организаций, финансируемых из местных бюджетов, такой порядок определяется Минским городским и областными исполкомами, а также районными, городскими (городов областного подчинения) исполкомами.

Повышающие коэффициенты для расчета заработной платы устанавливаются на очередной квартал в пределах экономии бюджетных ассигнований локальными нормативными правовыми актами республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, других госорганов и НАН по согласованию с Минтруда и соцзащиты и Минфином, Минского городского и областных исполкомов; районных, городских (городов областного подчинения) исполкомов по согласованию с областными исполкомами.

В локальных нормативных правовых актах должна предусматриваться персональная ответственность руководителей бюджетных организаций и иных организаций за обеспечение выполнения установленных функций и задач в пределах выделенных бюджетных средств.

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются работникам руководителями бюджетных организаций и иных организаций.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: БЕЛТА.