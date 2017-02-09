Минтруда и соцзащиты прокомментировало порядок индексации доходов населения за январь

13 февраля 2017, 8:37

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало порядок индексации доходов населения Республики Беларусь за январь 2017 г.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 21.12.1990 № 476-XII "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

Индексация за январь текущего года произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, райиисполкома.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2017 г. постановлением Совета Министров в размере 265 руб.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за январь 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. составил 100,9 %.

Превышение пятипроцентного порога в январе 2017 г. к месяцу пересмотра заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений (апрель 2016 г.), не произошло. В связи с этим указанные виды доходов за январь не индексируются.

Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно. Денежные доходы населения за январь, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 180,10 руб. - 100 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации.

Источник: БЕЛТА.