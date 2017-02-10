Болезнь и уход за родственниками были основными причинами обращений минчан за освобождением от уплаты сбора по декрету № 3

14 февраля 2017, 8:24

Болезнь и уход за больными родственниками были основными причинами обращений минчан за освобождением от уплаты сбора на финансирование государственных расходов, сообщили в районных администрациях Минска.

В частности, в Заводском районе принято 120 заявлений. "Ситуации, по которым заявители не могли работать, разные. Чаще всего имели место проблемы со здоровьем и необходимость ухода за больными родственниками. Были вопросы, связанные с прохождением альтернативной службы или нахождением в декретном отпуске, назначением опекунства. Каждый случай рассматривался отдельно, к обсуждению привлекались в том числе представители организаций здравоохранения, территориальных центров социального обслуживания, чтобы принять правильное решение", - отметили в администрации. Положительные ответы получили около половины заявителей, которые претендовали на освобождение от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год в связи с трудной жизненной ситуацией.

В администрацию Ленинского района также в основном обращались минчане, осуществляющие уход за инвалидами. Часто возникали вопросы, связанные с учебой заявителей. "Мы уже подготовили около 60 проектов решений, более половины из них предполагали освобождение от уплаты сбора", - отметили администрации.

В администрацию Партизанского района подано 179 заявлений, в администрацию Советского района - около 100 заявлений. Важный критерий для освобождения от уплаты сбора - подтверждение того, что гражданин объективно не мог работать. По словам специалистов, по представленным документам видно, кто действительно попал в трудную ситуацию, а кто решил воспользоваться возможностью не участвовать в финансировании государственных расходов. В частности, встречаются факты, когда люди много лет не работают, имеют в собственности гаражи, квартиры, а в заявлениях указывают, что ухаживают за больными родственниками, причем такая необходимость возникла только после вступления в силу Декрета № 3.

Всего в Минске, по последним данным, в службы "одно окно" районных администраций и Мингорисполкома поступило 935 заявлений, от уплаты сбора на финансирование государственных расходов в связи с трудной жизненной ситуацией освобождены около 200 человек.

Как отметили в инспекции по налогам и сборам по г. Минску, уже уплатили сбор на финансирование госрасходов более 12 тыс. столичных жителей на сумму 3,8 млн руб.

Источник: БЕЛТА.



