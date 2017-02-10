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    • № 2, февраль 2017

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    Документ дня: изменены квалификационные требования к должностям главного бухгалтера и бухгалтера

    20 февраля 2017, 14:47

    Постановление Министерства труда и социальной защиты от 10.02.2017 № 7 «О внесении изменений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 159» (рег. № 8/31794 от 17.02.2017)

    Скорректирован выпуск 1 Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) «Должности служащих для всех видов деятельности».

    Установлены квалификационные требования квалификационной характеристики должности «Главный бухгалтер» раздела «I. Руководители». В частности, главный бухгалтер общественно значимой организации (за исключением банка, небанковской кредитно-финансовой организации) должен иметь высшее образование по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» и стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской и/или финансовой отчетности, не менее 5 лет.

    Главный бухгалтер (за исключением общественно значимой организации) должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

    • высшее образование по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»;
    • стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, не менее 3 лет.

    Кроме того, уточняются квалификационные требования квалификационной характеристики должности «Бухгалтер» раздела «II. Специалисты».

    Бухгалтер должен иметь высшее образование по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», без предъявления требований к стажу работы.

    Для присвоения II квалификационной категории бухгалтеру необходимо высшее образование по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль» и стаж работы в должности бухгалтера не менее 2 лет.

    Для присвоения бухгалтеру I квалификационной категории установлены следующие квалификационные требования:

    • высшее образование по специальностям 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» или среднее специальное образование по специальностям 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и контроль»;
    • стаж работы в должности бухгалтера II квалификационной категории не менее 2 лет.

    Постановление вступает в силу с 01.03.2017.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»

     

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