Декрет № 3 отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор

9 марта 2017, 14:36

Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Данное решение на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", - заявил белорусский лидер.

"Я, естественно, наблюдаю, насколько это возможно, и отслеживаю всякую писанину в СМИ - и оппозиционных, и провластных. И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще - то, чего общество не знает. Хотя намек в СМИ на это был", - заявил Президент.

По его словам, данный декрет не является экономическим и финансовым. "Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это - главное", - отметил Президент.

Вместе с тем глава государства констатировал отвратительное и безответственное исполнение декрета со стороны ответственных чиновников. "Не нашли там (в работе с населением по исполнению декрета. - Прим. БЕЛТА) свое место и наши депутаты. Притом разных уровней, особенно местных Советов", - сказал он.

"Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций - это их прежде всего работа. А контроль - за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время. И те, кто сегодня по 200-500 человек выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те тунеядцы, которые действительно тунеядцы. Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения", - сказал Александр Лукашенко.

Он поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании Декрета № 3. "Списки должны быть выверены. Привлечь к составлению списков надо всех - депутатов местных Советов, милицию, участковых, спецслужбы. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А Администрация Президента вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения. И не дай бог вы обидите хоть одного человека", - заявил глава государства.

Президент озвучил следующее решение: в течение 2017 г. не взыскивать в рамках Декрета № 3 сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки. "Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", - распорядился глава государства.

"В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги", - пояснил Александр Лукашенко.

Источник: БЕЛТА.