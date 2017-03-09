  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 2, февраль 2017

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Заработная плата» на ваш e-mail!
    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»
    • Журнал «Планово-экономический отдел»

    В Беларуси усилят соцподдержку наиболее уязвимых семей с детьми

    10 марта 2017, 8:45

    В Беларуси планируется усилить социальную поддержку наиболее уязвимых семей с детьми.

    В первую очередь необходимо поддержать самые уязвимые категории семей, которые не имеют возможности своим трудом обеспечить благосостояние, - семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, где сами родители являются инвалидами.

    Законопроект "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" содержит новые нормы, направленные на усиление соцподдержки отдельных категорий. В частности, родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, предлагается предоставить право работать на условиях неполной занятости (не более 0,5 ставки) либо на дому с сохранением выплаты пособия по уходу. Предусматривается также повысить размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом, которому установлена третья или четвертая степень утраты здоровья (со 100 % до 120 % бюджета прожиточного минимума). Кроме того, родителям ребенка-инвалида планируется предоставить право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом независимо от вида получаемой ими пенсии (по действующему законодательству - только родителям, являющимися инвалидами).

    Проект новой редакции закона содержит еще одну значимую новацию - женщинам, получающим пособие по беременности и родам в минимальном размере (50 % БПМ относительно каждого месяца отпуска по беременности и родам), предлагается производить доплату до размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет за период после рождения малыша.

    В целом система государственных пособий функционирует стабильно, подчеркнули в Министерстве труда и социальной защиты. Почти каждый третий ребенок получает тот или иной вид пособия. Расходы на выплату пособий в прошлом году составили порядка 2 % ВВП.

    Более гибко должна развиваться и система социальных услуг для семей с детьми, считают в Минтруда и соцзащиты. Местным органам власти будут предоставлены более широкие полномочия по оказанию соцуслуг семьям, воспитывающим детей, - соответствующие изменения планируется внести в закон "О социальном обслуживании".

    Так, Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы смогут дополнительно вводить другие виды социальных услуг и определять категории граждан, имеющих право на их получение, устанавливать порядок и условия оказания таких услуг, а также определять иные категории граждан, имеющих право на получение соцуслуг. Это позволит местным органам гибко и оперативно решать вопросы соцобслуживания семей, воспитывающих детей, с учетом конкретных жизненных обстоятельств.

    Будет упрощена процедура размещения государственного социального заказа, что поспособствует развитию конкурентной среды в сфере соцобслуживания населения, большему охвату семей разными видами социальных услуг.

    Проектом закона Минтруда и соцзащиты наделяется правом устанавливать требования к содержанию и качеству социальных услуг.

    Оба законопроекта рассмотрены Палатой представителей 16 декабря 2016 г., приняты в первом чтении и готовятся ко второму чтению.

    Источник: БЕЛТА.

     

    Новости по теме:

    Декрет № 3 отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор
    9 марта 2017, 14:36
    "В течение марта, если нужно, надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет", - заявил белорусский лидер.
    Налоговая льгота для физлиц при проведении безналичных расчетов продлевается до 1 января 2021 года
    9 марта 2017, 9:05
    Не признаются объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы, выплачиваемые банками Беларуси физическим лицам в виде процентов от суммы оплаты товаров с использованием банковских платежных карточек, но не свыше 2 % от суммы такой оплаты.
    Нацбанк снижает с 15 марта ставку рефинансирования до 15 % годовых
    9 марта 2017, 8:13
    Очередное в текущем году снижение процентных ставок стало возможным в связи с замедлением инфляции, а также положительными тенденциями на валютном и депозитном рынках.