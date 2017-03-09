МЗП и денежные доходы населения за февраль не индексируются - Минтруда

13 марта 2017, 8:26

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за февраль текущего года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Как пояснили в министерстве, в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за февраль к январю 2017 г. составил 100,5 %.

Таким образом, индекс потребительских цен за февраль не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 г. - месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников; заработной платы государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежного довольствия военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений; установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. В связи с этим данные виды доходов за февраль не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере 265 руб., за февраль также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Справочно: денежные доходы населения за февраль 2017 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 180,10 пуб. - 100 % утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.01.2006 № 55 "О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции").

Источник: БЕЛТА.