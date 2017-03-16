Размеры дотаций на путевки для детей в лагеря на летних каникулах возрастут в среднем на 9 %

21 марта 2017, 14:23

В Беларуси размеры дотаций на путевки для детей в оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря на летних каникулах текущего года возрастут в среднем на 9 %. На эти цели запланировано выделить из республиканского бюджета почти 37,3 млн руб., сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения при Совете Министров Республики Беларусь Геннадий Болбатовский.

Он отметил, что на днях подписан приказ об установлении размеров средств республиканского бюджета на удешевление стоимости одной путевки в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря в летний период 2017 г.

Так, дотация на одну путевку в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком 18 дней будет направлено 175 руб., в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не менее 9 дней - 75 руб., в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком 18 дней - 72 руб., в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием сроком 18 дней - 80 руб., в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком 18 дней - 82 руб., в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком 18 дней - 196 руб., в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком не менее 9 дней - 85 руб.

По словам директора центра, в летние месяцы планируется оздоровить в лагерях всех типов как минимум 357,3 тыс. школьников.

Как уже сообщалось, в 2016 г. потребность в летнем оздоровлении всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей удовлетворена в полном объеме. В лагерях всех типов отдохнули 360,3 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет. Ежегодно обладателями путевок становятся более 30 % мальчиков и девочек этого возраста (например, в 2016 году - 31,9 %). Кроме того, увеличивается количество детей старшей возрастной группы (от 15 до 18 лет), оздоровленных в лагерях по различным профилям деятельности (в прошлом году - 37,7 тыс. подростков, что на 1,8 тыс. больше по сравнению с 2015 г.). В лагеря труда и отдыха путевки выделены 15,9 тыс. подростков, или 112 % от плана. Традиционно в центре внимания находятся дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отметил Геннадий Болбатовский. Так, в минувшем году путевки выделены 4,8 тыс. детей-инвалидов и 15,1 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Различными формами оздоровления и занятости летом прошлого года было охвачено 97,8 % детей, состоящих на профилактическом учете в ИДН и находящихся в социально опасном положении (в 2015 г. - 95 %).

В Беларуси оздоровление школьников проводится также на осенних, зимних, весенних каникулах в лагерях с дневным пребыванием и в профильных лагерях.

Источник: БЕЛТА.