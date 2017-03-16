Шевцов: одинаковое участие родителей в воспитании новорожденного - основная цель "папиного отпуска"

24 марта 2017, 14:05

Одинаковое участие обоих родителей в воспитании новорожденного - основная цель обязательного "папиного отпуска", введение которого сейчас обсуждается в Беларуси. Такое мнение высказал депутат Дмитрий Шевцов, который несколько лет назад выступил с инициативой такого нововведения.

"Обязательный для работодателя отцовский отпуск - идея, которая вошла в предвыборную программу, когда я баллотировался в депутаты пятого созыва. Тогда я прошел в парламент, работал в комиссии по здравоохранению, а после переизбрания в шестой созыв Палаты представителей перешел в комиссию по международным делам. Но тема "папиного отпуска" интересует меня и сейчас. Как и пять лет назад, я выступаю за его введение", - поделился парламентарий.

Он напомнил, что в Беларуси механизм такого социального отпуска пока отрабатывается. "Суть в том, чтобы при рождении ребенка отцу по его желанию предоставлялся социальный отпуск сроком до 28 дней. Этот отпуск можно будет взять, например, на пять или на десять дней - как угодно. Но мы говорим о том, что он должен быть обязательным для работодателя. То есть если мужчина попросил об этом отпуске на любой период до 28 дней, ему не могут отказать, - представил Дмитрий Шевцов свое видение будущих законодательных изменений. - Ситуации в жизни складываются разные: у кого-то нет рядом бабушек и дедушек, чтобы помочь матери. А бывает и так, что ей приходится минимум десять дней восстанавливаться после операции, а тут еще на плечах лежит забота о новорожденном… Тогда, конечно, муж может здорово поддержать. И потом - такой социальный отпуск, когда оба родителя с первых дней жизни малыша в равной мере берут на себя обязанности о его воспитании, будет сплачивать семью".

Депутат также отметил, что такие передовые страны, как Швеция и Германия, активно практикуют "папин отпуск". Причем в некоторых европейских государствах он оплачивается на 50 %, где-то - на 100 %. И выдается на разные периоды, даже на два месяца. "Моим первым предложением было ввести для мужчин при рождении ребенка отпуск за свой счет (социальный неоплачиваемый), второе предложение - с оплатой на 100 %, но с сокращением, к примеру, на месяц декретного отпуска у мамы", - рассказал он.

"Думаю, еще какие-то другие идеи появятся. При решении этого вопроса необходимо в том числе учитывать его финансовую сторону", - считает Дмитрий Шевцов.

Как сообщалось, в Беларуси создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка. Задача социального отпуска при рождении ребенка - предоставить отцам законодательно установленное право непосредственно после рождения ребенка осуществлять уход за ним вместе с матерью. Порядок и условия предоставления такого отпуска будут прорабатываться. Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс.

Источник: БЕЛТА.