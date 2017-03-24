Депутаты предлагают освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов горожан с приусадебными хозяйствами

28 марта 2017, 8:34

Депутаты предлагают освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов горожан с приусадебными хозяйствами, сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Депутаты внесли ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства по вопросам предупреждения социального иждивенчества, защиты прав и законных интересов граждан, а также с учетом анализа правоприменительной практики. Так, парламентарии считают, что признавать участвующими в финансировании госрасходов наряду с ведущими личное подсобное хозяйство нужно и тех, кто работает на земельных участках, предоставленных для других целей. Например, для строительства, обслуживания жилого дома, производства продукции растениеводства, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. "Предлагается также расширить виды целевого назначения земельного участка без учета категории населенного пункта", - отметила Тамара Красовская.

Парламентарии предлагают также расширить перечень категорий граждан, которые освобождаются от сбора на финансирование госрасходов за соответствующий налоговый период. В этот список, по их мнению, должны войти молодые люди, подлежащие призыву на срочную военную (альтернативную) службу, граждане, которые находились на психоневрологическом диспансерном учете, женщины, которые находились под меднаблюдением в организациях здравоохранения в период беременности и родов, родили (усыновили, удочерили) ребенка, без учета периода временной нетрудоспособности. Депутаты предлагают также освободить от уплаты сбора парней в год окончания срочной военной службы, студентов дневной формы обучения в год, когда они поступили в вуз и когда стали выпускниками.

Предлагается также дополнить Декрет № 3 новыми периодами, в которых граждане признаются участвующими в финансировании государственных расходов. "Речь идет о периоде ухода за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе на основании заключения медицинских комиссий", - пояснила Тамара Красовская.

По мнению депутатов, целесообразно предоставить местным Советам депутатов право принимать решения об отсрочке (рассрочке) уплаты сбора на финансирование госрасходов. По поручению Советов этим могут заниматься также местные исполнительные и распорядительные органы.

Как сообщалось, во время совещания об актуальных вопросах развития Беларуси 9 марта Президент Александр Лукашенко поручил в течение года не взыскивать сбор на финансирование госрасходов. При этом декрет отменять не станут. Сейчас документ дорабатывается. Пакет предложений направило в правительство Министерство труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА.