В Беларуси на 98 безработных приходится 100 вакансий

28 апреля 2017, 8:18

В Беларуси на конец марта текущего года на 100 заявленных вакансий приходилось 98 безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите (на конец марта прошлого года - 183 чел.).

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец марта текущего года составила 43,4 тыс. чел. - на 18,9 % меньше, чем на конец марта прошлого года, и на 1,6 % больше, чем на конец февраля нынешнего. Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта этого года составил 1 % от экономически активного населения (год назад этот показатель равнялся 1,2 %).

В I квартале 2017 г. на учет было поставлено 61,5 тыс. человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 48,4 тыс. чел., или 78,6% от числа обратившихся. Оказано содействие в трудоустройстве 33,9 тыс. чел., в т. ч. 26,7 тыс. безработных, или 78,9 % от количества всех трудоустроенных. На конец марта в общей численности зарегистрированных безработных женщины составляли 32,5 %.

По данным Белстата, в экономике республики в феврале 2017 г. было занято 4 367 тыс. чел. - на 1,7 % меньше, чем в феврале 2016 г. В общей численности занятого населения 2 982,4 тыс. человек, или 68,3 %, составляли работники организаций (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности). Организациями в феврале было принято на работу 39,5 тыс. чел. (1,3 % среднемесячной численности). В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 4,8 %. Уволено по различным причинам 40,9 тыс. чел. (1,4 % среднемесячной численности). Коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) в феврале 2017 г. составил 0,965 (в феврале 2016 г. - 0,844).

Источник: БЕЛТА.