Бюджет прожиточного минимума с 1 мая вырос на 2,1 % до 183,82 руб.

29 апреля 2017, 11:35

В Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах марта текущего года в расчете на месяц составит с 1 мая по 31 июля 2017 г. 183,82. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.04.2017 № 19.

Новый БПМ повысился на 2,1 % по сравнению с нормативом, действующим с 1 февраля по 30 апреля 2017 г. (180,10 руб.). Это обусловлено ростом цен на продовольственные товары, входящие в минимальные наборы продуктов питания прожиточного минимума (молочной и плодоовощной продукции), а также расходов на взносы и платежи (в связи с увеличением с 1 января 2017 г. размера минимальной заработной платы, применяемой в качестве базы для расчета взносов и платежей).

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2017 г. увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста; а также госпособия на детей: при рождении первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ; по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - 1 БПМ; на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет - 0,5 БПМ; на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).

В соответствии с постановлением Минтруда и соцзащиты с мая по июль нынешнего года БПМ трудоспособного населения равняется 204,35 руб. (с 1 февраля по 30 апреля - 198,63 руб.); пенсионеров - 141,50 руб. (сейчас - 138,80 руб.); студентов - 178,66 руб. (175,24 руб.); детей в возрасте до трех лет - 119,55 руб. (116,83 руб.); детей в возрасте от трех до шести лет - 163,83 руб. (160,61 руб.); детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - 201,05 руб. (197,40 руб.).

По словам специалистов, БПМ служит нормативом индексации доходов населения, выступает в качестве критерия нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь (ГАСП) в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Кроме того, бюджет прожиточного минимума применяется для исчисления других выплат и служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды социальной поддержки.

Национальным законодательством определена правовая основа определения прожиточного минимума и его использования. Так, бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется как фиксированная доля от стоимости минимального набора продуктов питания, а также обязательные платежи и взносы. Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения состоит из минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг (их стоимость определена в размере 77 % от стоимости минимального набора продуктов питания).

Источник: БЕЛТА.