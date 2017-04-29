В Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов

29 апреля 2017, 11:54

В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в ценах марта 2017 г. Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21.04.2017 № 20.

Так, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 мая по 31 июля текущего года в расчете на месяц составит 309,07 руб. (этот норматив с 1 февраля по 30 апреля текущего года в расчете на месяц установлен в размере 298,85 руб.).

В настоящее время среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, - льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, а также для определения иных социальных стандартов.

Удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2017 г. следующий: продукты питания - 49 %, одежда, белье, обувь - 19,5 %, жилищно-коммунальные услуги - 7,8 %, бытовые услуги, транспорт, связь - 9,1 %, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения - 8,8 %, культурно-просветительные мероприятия и отдых - 1,5 %, взносы и платежи - 1,9 %, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены - 2,4 %.

Постановлением Минтруда и соцзащиты установлены на период с 1 мая по 31 июля 2017 г. среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере 335,28 руб.; трудоспособного населения - 396,75 руб.; пенсионеров - 311,69 руб.; студентов - 295,62 руб.; детей в возрасте до 3 лет - 251,16 руб.; детей в возрасте от 3 до 6 лет - 325,03 руб.; детей в возрасте от 6 до 18 лет - 337,05 руб.

Минимальные потребительские бюджеты устанавливаются ежеквартально постановлением Министерства труда и социальной защиты в ценах последнего месяца квартала для шести социально-демографических групп и двух семей разного состава.

Источник: БЕЛТА.