Распространение в Беларуси продукции СМИ без знака возрастной категории запрещается с 1 июля

29 июня 2017, 8:43

Распространение в Беларуси продукции СМИ без знака возрастной категории запрещается с 1 июля. Такая информация размещена на сайте Министерства информации Республики Беларусь.

Вступают в силу поправки в Законы Респблики Беларусь "О средствах массовой информации" и "Об издательском деле в Республике Беларусь" по вопросам защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.

"В этой связи Министерство информации обращает внимание всех издателей и распространителей печатных изданий, юридических лиц, на которые возложены функции редакции СМИ и распространителей средств массовой информации, что с 1 июля 2017 года запрещается распространение на территории Беларуси продукции СМИ, в том числе продукции иностранных средств массовой информации, а также печатных изданий, в том числе выпущенных за пределами территории Беларуси, без знака возрастной категории", - говорится в сообщении по итогам заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 27 июня, на котором обсуждался вопрос о вступлении в силу поправок, внесенных в названные законы по вопросам защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.

Законами определены виды продукции средств массовой информации и виды печатных изданий, распространение которых допускается без присвоения знака возрастной категории. К таким относятся в сфере массовой информации теле- и радиопередачи, транслируемые в прямом эфире; теле- и радиопередачи информационно-аналитического, информационного, культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера; иностранные теле- и радиопрограммы, распространяемые на территории Беларуси без изменения формы или содержания; печатные СМИ, специализирующиеся на распространении информации общеполитического, научного, нормативного производственно-практического, массово-политического, официального, духовно-просветительного, справочного, культурно-просветительного, реферативного и статистического характера; информационные сообщения и (или) материалы, распространяемые через интернет.

В сфере печатных изданий к таким относятся ведомственные печатные издания; печатные издания, имеющие значительную историческую, художественную и (или) иную ценность для общества; печатные издания официального, научного, производственно-практического, массово-политического, информационного, духовно-просветительного и рекламного характера, а также учебные издания, официально утвержденные или допущенные в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования.

Кроме того, не подлежат маркировке печатные СМИ и печатные издания, выпущенные в свет до вступления в силу закона (1 июля 2017 года).

Маркировку продукции СМИ и печатных изданий, произведенных в Беларуси, обязаны осуществлять юридические лица, на которые возложены функции редакции средств массовой информации, и издатели печатных изданий.

Для распространения на территории страны продукции иностранных печатных СМИ, а также печатных изданий, выпущенных за пределами республики, не имеющих знака возрастной категории, распространители данной продукции вправе самостоятельно присвоить ей такой знак.

Информационной продукции присваиваются такие знаки возрастной категории, как "0+" - без возрастных ограничений (универсальная); "6+" - предназначена для лиц, достигших 6 лет; "12+" - предназначена для лиц, достигших 12 лет; "16+" - предназначена для лиц, достигших 16 лет; "18+" - предназначена для лиц, достигших 18 лет.

Порядок присвоения знака возрастной категории и критерии определения возрастной категории детей, среди которых допускается распространение информационной продукции, определяются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2016 № 871.

Порядок присвоения информационной продукции знака возрастной категории зависит от ее вида.

Для информационных ресурсов, размещенных в интернете, законодательством предусмотрен добровольный порядок их маркировки. Если владельцем информационного ресурса будет принято решение промаркировать свой сайт, то знак возрастной категории должен быть размещен на главной странице или в ином удобном для обозрения месте сайта, быть отчетливо различимым и ясно видимым. При этом он должен соответствовать самой старшей возрастной категории информационного сообщения и (или) материала, распространяемого на данном информационном ресурсе.

Что касается технических ограничений доступа детей к сайтам, содержащим информацию, которая может причинить вред их здоровью и развитию, то такие ограничения в виде административных, организационных мер, программно-аппаратных и программных средств, позволяющих не допускать распространения среди детей такой информации, обязаны применять собственники компьютерных клубов, интернет-кафе, иных мест, в которых обеспечивается коллективный доступ пользователей к интернету, учреждения образования.

Кроме того, обеспечить защиту детей от информации могут и родители (опекуны, попечители), заключив с поставщиками интернет-услуг договоры на оказание услуг по ограничению доступа к информации во Всемирной сети либо путем применения организационных мер, программно-аппаратных и программных средств.

Несмотря на то, что для владельца интернет-ресурса маркировка является правом, а не обязанностью, наличие доброй воли владельцев на осуществление маркировки всех сайтов, находящихся в национальном сегменте интернета, будет позитивно воспринято в обществе, отмечается в сообщении: "Полагаем, что добросовестные владельцы информационных ресурсов сами должны быть заинтересованы в ограждении детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию".

Законы "О средствах массовой информации" и "Об издательском деле в Республики Беларусь" также дополнены нормами, предусматривающими ответственность за несоблюдение требований по маркировке продукции: в виде письменного предупреждения для редакций СМИ и распространителей продукции иностранных СМИ; в виде приостановления действия свидетельства о государственной регистрации для издателей и распространителей печатных изданий.

Для координации деятельности, направленной на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, одновременно со вступлением в силу новаций начнет свою работу и общественно-консультативный совет по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возглавляемый министром информации Лилией Ананич.

Предназначение маркировки продукции заключается в предупреждении родителей и иных лиц, ответственных за воспитание детей, о содержании информационной продукции и возможном ее негативном воздействии на детей. В свою очередь эти лица обязаны научить детей правильно воспринимать и оценивать информацию, а также принять все возможные меры по ограждению ребенка от информации, которая может причинить вред его здоровью и развитию. Форму и способы реализации таких ограничений родители выбирают самостоятельно.

Реализация принятых в законодательство поправок позволит сформировать правильное отношение общества к данной проблематике и растить здоровое молодое поколение, подчеркивается в сообщении по итогам заседания экспертного совета.

Источник: БЕЛТА.