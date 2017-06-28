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    • № 6, июнь 2017

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    Новая концепция декрета № 3 представлена на рассмотрение в Администрацию Президента

    7 июля 2017, 15:34

    Новая концепция Декрета № 3 представлена на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

    "Была создана межведомственная рабочая группа при Совете Министров, которая работает над новой концепцией этого декрета. Такая концепция разработана и представлена на рассмотрение в Администрацию Президента", - пояснила замминистра.

    Светлана Шевченко отметила, что окончательный вариант декрета № 3 будет представлен позже. "Концепция разработана - теперь давайте подождем результатов. Из основных направлений, которые предвидятся, это содействие занятости населения, а также выполнение всего комплекса мероприятий в целях ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни", - подчеркнула она.

    Замминистра обратила внимание, что есть в стране и такая категория лиц, которые сознательно уходят от налогообложения. "Они знают законодательство, но все-таки используют схему ухода от налогообложения. И в отношении таких людей мы ведем работу", - рассказала она. По словам Светланы Шевченко, один из аспектов этой работы - создание таких условий, чтобы гражданину было выгодно добровольно исполнять налоговые обязательства. "К примеру, у нас сегодня более 10 тыс. граждан занимаются деятельностью самостоятельно - это не индивидуальные предприниматели, это граждане, которые платят налог, не ведут никакого учета, не представляют никаких деклараций. К ним можно отнести репетиторов. МНС хотело бы расширить перечень таких видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, добавить, например, ремонт часов, обуви, производство одежды и обуви из материалов заказчика, выполнение штукатурных, малярных, стекольных работ", - пояснила она.

    По словам замминистра, на создание условий для занятости населения направлены и предложения Минэкономики расширить перечень деятельности, которая относится к ремесленной. "Уже разработан соответствующий проект указа, который расширяет эти виды деятельности. Кроме того, Министерство спорта и туризма подготовило проект указа, который расширяет перечень услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма. Работаем мы и с индивидуальными предпринимателями, наша цель - создать для ИП такую систему учета и отчетности, когда будет очень просто подсчитывать результаты своей работы и отчитываться перед налоговым органом. Наши предложения в этой части уже подготовлены", - сообщила Светлана Шевченко.

    Источник: БЕЛТА.

     

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