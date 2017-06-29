Внесены изменения в законодательство по вопросам детских пособий

11 июля 2017, 12:22

Принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей».

Законом систематизированы подходы по определению права на государственные пособия, а также закреплено, что госпособия назначаются на детей при условии, если на день обращения за пособиями они зарегистрированы по месту жительства (месту пребывания) и фактически проживают в Беларуси.

Введена доплата к пособию по беременности, родам отдельным категориям женщин, которые получают данное пособие в минимальном размере. Законом закрепляется право женщин на получение единовременного пособия, предусмотренного в связи с постановкой на учет до двенадцатинедельного срока беременности, если они стали на такой учет не только в государственных, но и иных организациях здравоохранения. Урегулирован порядок назначения единовременного пособия в связи с рождением ребенка прибывшим иностранным гражданам, а также гражданам Беларуси, которые зарегистрированы в стране, но проживают за ее пределами.

Вводятся дополнительные условия для назначения пособия в связи с рождением ребенка: для временно проживающих в республике иностранных граждан и лиц без гражданства период уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование должен составлять не менее 6 месяцев; для граждан Беларуси в случае рождения ребенка за границей – проживание одного из родителей в стране не менее 6 месяцев. Предоставлено право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другим родственникам ребенка (не являющимся родителями ребенка), если они, будучи ИП, нотариусами, адвокатами, ремесленниками, лицами, осуществляющими деятельность в сфере агроэкотуризма, приостановили свою деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет. Ранее эти лица имели право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, только если состояли в трудовых отношениях и оформили отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Уточнено право на получение государственных пособий при нахождении детей-инвалидов в интернатных учреждениях в период оказания им услуги социальной передышки (предоставляется такая услуга до 28 календарных дней в году). Изменяется подход к перерасчету размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: вместо 4 – 2 раза в год (с 1 февраля и с 1 августа). При этом в случае уменьшения среднемесячной зарплаты работников в стране, из которой исчисляется пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, размеры пособия будут сохраняться на прежнем уровне. Будет производиться выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном размере ИП и другим лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы, если они находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности либо приостановили ее по приговору суда, или в связи с приостановлением лицензии на осуществление деятельности.

Предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном размере при прохождении подготовки в клинической ординатуре в очной форме за счет собственных средств. Введена новая категория семей, имеющих право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, – семьи, в которых отец (отчим) проходит альтернативную службу. Внесены изменения для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше 3 лет, а именно – для семей, в которых родители являются инвалидами I или II группы или один из родителей является инвалидом I группы, а другой осуществляет уход за ним с получением пособия по уходу. Законом предоставлено таким семьям право на пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей до достижения детьми возраста 18 лет без каких-либо условий к их обучению, т.е. они смогут получать пособия на детей, обучающихся на бюджетной основе, на заочной (дистанционной) или вечерней форме обучения, и на детей, не продолживших обучение после окончания школы.

В целях усиления соцподдержки семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, предоставлено право родителям осуществлять уход за ребенком-инвалидом с получением пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и одновременно работать на 0,5 ставки или выполнять работу на дому. Также родители ребенка-инвалида будут иметь право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и в случае получения ими пенсии либо ежемесячной страховой выплаты от Белгосстраха. В настоящее время такое право имеют только родители с инвалидностью.

Кроме того, повышен размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет до 120 % бюджета прожиточного минимума (БПМ) для лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте от 3 до 18 лет с III или IV степенью утраты здоровья. Предоставлено право родителям (усыновителям, удочерителям, опекунам, попечителям) ребенка-инвалида на получение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом на период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации в тех случаях, когда получателем пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет является другое лицо или другой родитель, которые не имеют возможности осуществлять уход за ребенком-инвалидом в этот период по объективным причинам.

Увеличен срок для обращения за назначением пособия в связи с рождением ребенка для усыновителей (удочерителей) и опекунов, при усыновлении, установлении опеки над ребенком в возрасте до 6 месяцев (установленный для подачи заявления шестимесячный срок будет исчисляться не со дня рождения ребенка, а со дня усыновления, установления опеки).

Законом предусмотрены положения, направленные на повышение заинтересованности получателей госпособий в своевременном информировании об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты государственных пособий. Так, получатели госпособий обязаны сообщать не позднее 5 дней о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты государственных пособий. При соблюдении указанного срока выплата пособий будет прекращаться со следующего месяца, при нарушении – со дня наступления обстоятельств. Исключены положения о прекращении выплаты госпособий в связи с рождением несовершеннолетней матерью ребенка, и заменены положениями о прекращении такой выплаты в случае объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация). В результате введения данной нормы, если на саму несовершеннолетнюю мать назначено пособие, то в случае рождения ею ребенка без регистрации брака выплата на нее пособия продолжится.

Закон вступил в силу с 01.07.2017, за исключением периодичности перерасчета размеров пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – вступает в силу с 01.08.2017. В Законе предусмотрены переходные положения по применению новых норм по правовым основаниям, наступившим до и после 01.07.2017.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь