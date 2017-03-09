Новая кадастровая стоимость земель будет использоваться для целей налогообложения с 01.01.2018

8 августа 2017, 16:28

В Госкомимуществе сообщили, что новая кадастровая стоимость земель, земельных участков по виду функционального использования «Жилая усадебная зона», «Рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов будет использоваться для целей налогообложения с 01.01.2018.

«В соответствии с законодательством для уплаты земельного налога используются результаты кадастровой оценки, внесенные в регистр стоимости земель, земельных участков до 01.01.2018. Если местные органы власти не успеют к этому времени принять решение об утверждении результатов кадастровой оценки, пройти юридическую экспертизу решения, дождаться его вступления в законную силу и внести результаты в регистр стоимости, то такие районы могут оказаться с устаревшей информацией», – пояснили в комитете.

Для иных целей, предусмотренных законодательством, новой кадастровой стоимостью можно воспользоваться сразу после внесения результатов в регистр стоимости земель, земельных участков.

Кадастровая оценка земель, земельных участков по виду функционального использования земель «Жилая усадебная зона», «Рекреационная зона», а также земель садоводческих товариществ и дачных кооперативов на всей территории Беларуси по состоянию 01.07.2016 проводилась с января 2016 г. по май 2017 г. В июне текущего года местные исполнительные комитеты получили на рассмотрение и утверждение результаты этой работы в виде отчетов и заключений о кадастровой оценке земель.

По состоянию на 04.08.2017 количество возвратившихся решений об утверждении результатов кадастровой оценки земель в среднем по стране составляет 36 % от необходимого количества. Меньше всего решений поступило из Гомельской области. В регистр стоимости пока внесена кадастровая стоимость по 10,3 % территорий. Это объясняется тем, что в некоторых решениях есть технические ошибки, требующие доработки, и что в Национальное кадастровое агентство (НКА) поступают не вступившие силу решения. В этом случае внесение результатов кадастровой оценки земель в регистр стоимости приостанавливается до вступления решений в законную силу. Сведения о результатах кадастровой оценки земель находятся в открытом доступе на официальном сайте НКА.

Кадастровая стоимость земель, земельных участков используется в целях взимания платежей за землю, установления начальных цен на аукционах, передачи земельных участков в частную собственность граждан и негосударственных юрлиц Беларуси, определения стоимости земельного участка, передаваемого в ипотеку. Кроме того, кадастровая стоимость используется для определения стоимости земельных участков, находящихся в частной собственности, при совершении сделок по их возмездному отчуждению; выкупа у граждан земельных участков при изъятии их для государственных нужд или предоставления взамен равноценных земельных участков; оценки недвижимого имущества; определения размера денежной компенсации наследникам при принятии по наследству земельного участка, находившегося на праве частной собственности у наследодателя и т.д.

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