Минтруда и соцзащиты разъяснило применение новых норм закона о детских пособиях

8 августа 2017, 16:50

Министерство труда и социальной защиты разъяснило особенности применения новаций новой редакции закона "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" в связи с поступающими в ведомство обращениями граждан.

По словам специалистов, новые нормы вступили в силу с 1 июля текущего года. Исключение составляют п. 1 ст. 13 и ст. 27 Закона, регулирующие порядок исчисления и периодичность перерасчета размеров пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, - они вступили в силу с 1 августа нынешнего года. В Минтруда и соцзащиты пояснили, что размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в июле остаются такими же, как и в июне 2017 года.

Независимо от даты подачи заявления на тот или иной вид пособия (до 1 июля или после 1 июля 2017 г.) нормы новой и старой редакции закона применяются следующим образом.

По единовременным пособиям (в связи с рождением ребенка и женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности) нормы нового закона применяются, если день возникновения права на единовременное пособие - 1 июля 2017 г. и позднее; нормы старого закона применяются, если день возникновения права на единовременное пособие - по 30 июня 2017 г. включительно.

Что касается пособия по беременности и родам и пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, то новые нормы применяются, если день возникновения права на эти пособия (дата начала больничного) - 1 июля 2017 г. и позднее; старые нормы применяются, если дата начала больничного - по 30 июня 2017 г. включительно.

Специалисты ответили и на вопросы, касающиеся ежемесячных пособий (по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, на детей в возрасте от 3 до 18 лет, на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет): если ежемесячные пособия предусмотрены за период по 30 июня 2017 года включительно и с 1 июля 2017 года, то применяются нормы новой и старой редакции закона соответственно: за период по 30 июня включительно - старые нормы, за период с 1 июля - новые нормы.

Все нововведения по ежемесячным пособиям, право на которые предоставляется новой редакцией закона (при отсутствии такого права в старой редакции), вводятся в действие с 1 июля текущего года. Гражданам предоставлен 6-месячный срок для подачи заявления и получения пособий (право на которые возникло по новым нормам) за весь период, начиная с 1 июля 2017 г. Такой срок истекает 2 января 2018 г. (то есть не позднее первого рабочего дня, следующего за 1 января).

Источник: БЕЛТА.