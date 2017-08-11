Норма о предоставлении отцовского отпуска предложена для включения в проект Трудового кодекса

15 августа 2017, 8:31

Норма о предоставлении кратковременного отцовского отпуска предложена для включения в проект Трудового кодекса. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Марина Артеменко.

Предполагается, что предоставление отцовского отпуска будет обязательно для нанимателя. Его продолжительность - по желанию семьи - до 14 дней. Воспользоваться таким отпуском можно будет, если норма войдет в Трудовой кодекс, в первые полгода после рождения ребенка. Данный социальный отпуск не будет оплачиваться, не предусматривается деление его на части.

При разработке новации учитывался международный опыт. Обязательный отцовский отпуск законодательно закреплен в 25 странах.

"Важнейший резерв повышения стабильности семьи - продвижение ответственного родительства, вовлечение отцов в процесс воспитания и развития детей", - считает представитель министерства. Межведомственной рабочей группой выработаны подходы по предоставлению дополнительного краткосрочного отпуска для отцов. В ее состав вошли представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты Палаты представителей, представители Федерации профсоюзов Беларуси, Фонда социальной защиты населения, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей).

По заказу Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь для изучения мнения общественности Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета в апреле-мае 2017 г. провел социологический опрос среди 1000 респондентов из 78 городов и сельских населенных пунктов.

На вопрос "Как вы относитесь к возможности введения отцовского отпуска при рождении ребенка?" 66,2 % респондентов ответили, что поддерживают введение такого отпуска, при этом среди мужчин положительно ответили 61,2 %, среди женщин - 70,3 %. На вопрос "Воспользовалась ли бы ваша семья таким отпуском, если бы он был предусмотрен законодательством?" 43,9 % ответили утвердительно, 30,7 % - отрицательно, затруднились ответить 24,4 % участников опроса. При этом среди мужчин на вопрос положительно ответили 40,4 %, среди женщин - 46,8 %. Наибольшая доля положительных ответов (49,4 %) приходится на долю людей в возрасте 30-44 года.

Ежегодно в Беларуси 3-4 тыс. мужчин пользуются предоставленным законодательством правом осуществлять уход за ребенком до достижения возраста 3 лет. Это чуть более 1 % от общего числа находящихся в таком отпуске.

Источник: БЕЛТА.