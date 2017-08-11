Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают падать

17 августа 2017, 10:10

Реальные располагаемые денежные доходы населения – один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период. В I полугодии этот показатель снизился на 0,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит Белстат.

Только в Минской области реальные располагаемые денежные доходы за первые 6 месяцев текущего года выросли (+1,2 %). В остальных регионах этот показатель упал, больше всего – в Витебской области (-2,8 %). Для сравнения: в столице реальные располагаемые денежные доходы сократились в январе–июне на 0,9 % к аналогичному периоду прошлого года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,9 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1 %, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,4 %, доходы от собственности и прочие доходы – 5,6 %.

Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года. В январе этот показатель сократился на 4,5 % к аналогичному периоду прошлого года, в январе–феврале – на 3,2 %, в январе-марте – на 2,2 %, в январе–апреле – на 1,5 %, в январе-мае – на 1,2 %. В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

По мнению Министра экономики Владимира Зиновского, осенью реальные доходы белорусов должны выйти в плюс.

«Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс», – заявил В. Зиновский.

Правительство прогнозирует, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2 %. Такое заявление сделал Премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, на котором рассматривались проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

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