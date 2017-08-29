Реальные и номинальные зарплаты работников бюджетных организаций падают

29 августа 2017, 8:55

Средняя июльская зарплата работников бюджетных организаций составила 611,4 руб. (до уплаты налогов), что на 13,3 руб. меньше, чем в июне. Такие данные приводит Белстат.

В здравоохранении в прошлом месяце получали в среднем 655,9 руб. Это на 12,9 руб. меньше, чем в июне. Напомним, за первый месяц лета заработки в здравоохранении выросли на 43,5 руб. по сравнению с майскими. Врачи зарабатывали в июле в среднем 1 050,5 руб. (на 6,3 руб. меньше, чем в июне), а старший медперсонал – 651,5 руб. (на 12,4 руб. меньше).

Средние заработки в образовании в июле составили 541,3 руб. Эта сумма на 24,2 руб. меньше, чем в июне. Учителя получали в прошлом месяце в среднем 649 руб. (на 9 руб. меньше, чем в июне), а профессора и преподаватели – 898,5 руб. (минус 279,1 руб.).

Специалисты, которые занимаются уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг, в июле в среднем зарабатывали 449,9 руб. (плюс 3,3 руб. к июню).

Отметим, что на июльской статистике может сказываться в том числе и сезон отпусков.

Зарплаты работников бюджетных организаций отстают от средней по республике на 216,1 руб.

При этом в бюджетных организациях также падает и реальная зарплата. В январе–июле этот показатель сократился на 0,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В прошлом месяце реальные заработки работников бюджетных организаций упали на 2 % к июньскому показателю.

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