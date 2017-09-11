Как нанимателям освобождать специалистов в течение смены от работы на несколько часов для решения личных вопросов?

11 сентября 2017, 16:12

Как рассказали специалисты Минтруда и соцзащиты, Трудовым кодексом предусмотрена обязанность нанимателя вести учет явки специалистов на работу и ухода с нее.

«Учет явок на работу и ухода с нее ведется в табелях использования рабочего времени, годовых табельных карточках и других документах с указанием фамилии, инициалов работника, календарных дней учетного периода, количества отработанного времени, в том числе в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни, и других необходимых сведений. Формы документов для учета явок на работу и ухода с нее, а также порядок их заполнения утверждаются нанимателем», – пояснили в Министерстве.

Наниматель учитывает фактическое рабочее время, которое состоит из отработанного и неотработанного времени.

«Рабочим считается время, в течение которого работник в соответствии с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового распорядка обязан находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязанности. К рабочему относится также время работы, выполненной по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в государственные праздники, праздничные и выходные дни)» , – добавили специалисты ведомства.

К отработанному времени относятся в том числе сверхурочные работы, повременная работа сдельщиков, служебные командировки и работы по совместительств. А к неотработанному – оплачиваемое и неоплачиваемое время, а также потери рабочего времени как по вине работника, так и при отсутствии его вины.

«Фактическое рабочее время учитывается с момента явки работника на место выполнения работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка, графику работ (сменности) или особому указанию нанимателя и до момента фактического освобождения от работы в этот рабочий день (смену). Таким образом, предоставленные нанимателем работнику несколько часов в течение рабочего дня (смены) для решения личных вопросов не учитываются в составе отработанного времени, а относятся к неотработанному и, следовательно, неоплачиваемому времени», – подчеркнули в Министерстве.

При этом наниматель может на уровне локального нормативного правового акта (например, в правилах внутреннего трудового распорядка) разрешить работникам использовать часть рабочего времени для личных целей. Наниматель также может прописать причины, которые могут признаваться уважительными (посещение врача, иные исключительные случаи личного и семейного характера), при этом установить порядок предоставления и оформления такого времени.

«В локальном нормативном правовом акте также следует предусмотреть оплату труда работника в такой день пропорционально отработанному времени. Также не исключена возможность предусмотреть в локальном нормативном правовом акте отработку соответствующего количества часов, используемых в личных интересах работника, в другое время (другой день)», – подытожили в Минтруда и соцзащиты.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь