Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают снижаться

19 сентября 2017, 8:29

Реальные располагаемые денежные доходы населения – один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.

По данным Белстата, в январе–июле они упали на 0,5 % к аналогичному периоду прошлого года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1 %, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,2 %, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5 %.

Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года. В январе этот показатель сократился на 4,5 % к аналогичному периоду прошлого года, в январе–феврале – на 3,2 %, в январе–марте – на 2,2 %, в январе–апреле – на 1,5 %, в январе–мае – на 1,2 %, в январе–июне – на 0,8 %.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

По мнению Министра экономики Владимира Зиновского, осенью реальные доходы белорусов должны выйти в плюс.

«Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс», – заявил В. Зиновский.

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