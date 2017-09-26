Федерация профсоюзов Беларуси предлагает закрепить законом обязанность продлевать контракты добросовестным работникам

26 сентября 2017, 8:12

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда рассказал, что ФПБ выступает с инициативой на законодательном уровне закрепить обязанность нанимателей продлевать контракты с добросовестными работниками или переводить их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех дополнительных социальных гарантий.

«По контрактной системе мы сегодня говорим о том, что если человек работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контакт на максимальный срок», – отметил М. Орда.

Сейчас эта норма в качестве рекомендательной заложена в Генеральном соглашении между Правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. Предлагается внести ее в Трудовой кодекс.

«Сегодня в отношении тех, кто работает по контракту, требуются дополнительные меры законодательной защиты. С добросовестными работниками контракт должен продлеваться», – подчеркнул глава ФПБ.

По словам М. Орды, сегодня также есть проблема, когда при оптимизации кадров или проведении реструктуризации предприятий работникам просто не продлевают контракт. В то же время существует отработанный механизм – сокращение. Эта система прежде всего дает возможность и время перетрудоустроиться, человеку выплачивается пособие, благодаря чему он может быть платежеспособным. В этом случае человек в целом более защищен. Необходимость применения процедуры сокращения в подобных случаях предлагается также закрепить в Трудовом кодексе. По словам М. Орды, та пошаговая инструкция по проведению социально ответственной реструктуризации, которая есть в Минтруда и соцзащиты, должна иметь не рекомендательный характер, а законодательный.

«Это хороший документ, который определяет, как социальная реструктуризация должна проходить, чтобы не страдали интересы трудящихся», – подчеркнул он.

В штаб-квартире национального профцентра 25.09.2017 состоялась рабочая встреча руководства ФПБ с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания. Председатель Постоянной комиссии по труду и социальной вопросам Палаты представителей Тамара Красовская отметила, что все озвученные на встрече предложения совпали с предложениями депутатского корпуса. В частности, поднимался вопрос о коллективном договоре. По мнению в том числе депутатов, такой договор должен стать основой и быть исполняем для любого трудового коллектива и не нарушаться руководителем предприятия. Соответствующее предложение также предлагается закрепить в Трудовом кодексе.

«Мы внесли некоторые предложения и сегодня с профсоюзами обсудили, что этот вопрос в ближайшее время будет внесен в проект Трудового кодекса, который к нам на рассмотрение должен поступить в декабре 2017 г.», – сказала председатель Постоянной комиссии.

Всего планируется внести предложения в более чем 100 статей – это совместные разработки и Национального центра законодательства и правовых исследований, и профсоюзов, и депутатов, и других заинтересованных органов. На рабочей встрече также поднимались вопросы, касающиеся зарплаты работников культуры, соцработников, занятости, социальных гарантий и другие моменты, которые необходимо регулировать.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА