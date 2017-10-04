В Беларуси увеличились среднедушевые денежные доходы населения

4 октября 2017, 8:29

Денежные доходы в расчете на душу населения в январе–июле, по данным Белстата, увеличились до 538,5 руб. в месяц. Это на 6,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, в январе–июне этого года этот показатель составлял 533,6 руб.

«Основными источниками формирования денежных доходов населения являются оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых в общем объеме денежных доходов населения в январе–июле составил 86,4 %», – сообщили в Белстате.

Среднедушевые денежные доходы высчитываются делением общего объема денежных доходов белорусов до уплаты налогов (в том числе зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, проценты по вкладам, выигрыши в лотереях) на среднегодовую численность населения.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в январе–июле занимала 62,2 %, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1 %, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 24,2 %, доходы от собственности и прочие доходы – 5,5 %.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы в Беларуси продолжают снижаться вопреки прогнозу Правительства. В январе–июле они упали на 0,5 % к аналогичному периоду прошлого года.В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

По мнению Министра экономики Владимира Зиновского, осенью реальные доходы белорусов должны выйти в плюс.

«Я думаю, что мы в ближайшем будущем, например, по сентябрю, может быть, по ноябрю, выйдем на положительные результаты денежных доходов населения, и это очень важный процесс», – заявил В. Зиновский.

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