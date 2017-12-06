Правительство по итогам 2017 года ожидает роста ВВП на 2 %, в 2018 году – на 3,5 %

6 декабря 2017, 9:13

Об этом сообщил Премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где обсуждались итоги работы экономики за истекший период 2017 года, ожидаемые результаты за 2017 год и оценка января 2018 г.

А. Кобяков обратил внимание, что до завершения года осталось меньше месяца – чтобы кардинально изменить ситуацию, времени мало, но поправить результаты точечно там, где это необходимо, возможность есть.

Итоги социально-экономического развития за январь–октябрь недавно рассматривались на совещании у Главы государства.

«По данным статистики, по основным показателям развития экономики идем в параметрах прогноза и даже несколько выше. Мы ожидаем, что темпы роста экономики по году будут обеспечены на уровне 102 % при прогнозе 101,7 %», – сказал Премьер-министр.

Незначительное отставание пока есть по 2 показателям – рост реальных располагаемых денежных доходов населения и привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Что касается реальных располагаемых денежных доходов населения, то по году ожидается выполнение показателя и обеспечение темпа роста не менее 101,3 % к 2016 году. За 9 месяцев привлечено 905 млн USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании 1 млрд 30 млн USD. По оценке председателей облисполкомов, по итогам года цифра должна быть очень близка к прогнозному значению 1,4 млрд USD (плюс-минус 20 млн USD). Вместе с тем Минэкономики информирует, что есть риски невыполнения показателей Брестским, Витебским облисполкомами, Мингорисполкомом. А. Кобяков потребовал доложить, как сложится ситуация по итогам года и какие меры принимаются для привлечения иностранных инвестиций в запланированном объеме.

По поручению Правительства Минэкономики проработало со всеми министрами и председателями облисполкомов ожидаемые результаты развития отраслей и регионов до конца 2017 года и на январь 2018 г. С учетом этой оценки Минэкономики внесло соответствующие предложения по целевым задачам на ближайший период.

По информации государственных органов, в январе 2018 г. темп роста ВВП просчитывается на уровне 101,4 %. Минэкономики имеет возможности для выхода на уровень 102,1 %.

«Ни та, ни другая оценка не может устроить Правительство, этого недостаточно для нормального старта. Допускаю, что первые оценки осторожные, но обращаю внимание, что в начале текущего года экономика проседала – в январе ВВП был 99, 5% к уровню января 2016 г. На следующий год у нас прогноз по темпу роста ВВП – 103,5 %. Поэтому наверстать в дальнейшем отставание от прогнозного значения ВВП будет гораздо тяжелее в 2018 году, если мы в январе со старта не сработаем, как положено», – обратил внимание А. Кобяков.

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