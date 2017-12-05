К 2022 году число безработных в Беларуси может вырасти до 41 тыс. человек

6 декабря 2017, 13:53

Такие данные приводит заведующая отделом исследования рынка труда, занятости и социальной защиты НИИ труда Минтруда и соцзащиты Анна Закревская. Но в некоторых отраслях, по словам специалиста, начинают испытывать большой дефицит в кадрах – здравоохранении, социальных услугах, образовании.

«На функционирование рынка труда влияют и другие факторы, в том числе демографические, экономические и структурные. И главную роль играет именно демография. С 2008 года в Беларуси сокращается количество трудовых ресурсов, причем темпы убыстряются с каждым годом. Такая ситуация складывается в первую очередь из-за старения населения: за последние 10 лет количество людей пожилого возраста в целом по стране выросло более чем на 10 %», – пояснила А. Закревская.

По ее мнению, демографические факторы сказываются в перспективе на трудовом потенциале страны.

«По прогнозу, который был сформирован нашим НИИ, численность безработного населения будет возрастать и достигнет к 2022 году почти 41 тыс. человек. В первую очередь такое увеличение связано с реализуемой в настоящее время в стране пенсионной реформой. Она же будет способствовать некоторому сокращению темпов снижения численности трудоспособного населения. В то же время уже к 2030 году значительно снизится количество занятых в экономике страны и, соответственно, безработных», – отметила специалист.

Влияние экономического фактора можно оценить на примере уменьшения спроса на рабочую силу в результате рецессии в 2015−2016 годах. В стране сокращались объемы промышленного производства, работа субъектов хозяйствования была нестабильной, росло число убыточных и неплатежеспособных предприятий. Все это привело к резкому сокращению потребности в сотрудниках.

«В 2015 году общее число вакансий достигло своего минимального значения – 28,7 тыс. Причем впервые за 10 лет доля мест для служащих превысила долю для рабочих профессий. Это свидетельствовало прежде всего о замедлении деятельности реального сектора. Иными словами, снижение потребности в рабочих являлось определенным индикатором кризисных явлений в экономике. Однако все изменилось в 2016−2017 годах вместе со стабилизацией промышленного производства», – рассказала А. Закревская.

По ее словам, к структурным факторам, влияющим на состояние рынка труда, относится состав рабочей силы и ее соответствие потребностям экономики. В последние годы ситуация складывается неблагоприятная: профессионально-квалификационная характеристика спроса на рабочую силу не соответствует ее предложению. В 2017 году увеличилось число вакансий по всем видам экономической деятельности.

Специалист обратила внимание на то, что некоторые отрасли традиционно испытывают потребность в сотрудниках – например, строительство, обрабатывающая промышленность и т.д. Большой дефицит в кадрах начинают испытывать такие отрасли, как здравоохранение, социальные услуги, образование. То есть те, что определяют бюджетную сферу Беларуси. И в перспективе эта потребность будет возрастать.

Напомним, за последние 7 месяцев в Беларуси число безработных сократилось на 18,1 тыс. человек.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Федерации профсоюзов Беларуси