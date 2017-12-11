Приведение нормативной базы в соответствие с Декретом № 7 может занять до 3 лет

11 декабря 2017, 15:22

Об этом сообщил заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Дмитрий Красовский.

В частности, он отметил, что если Декрет Президента от 23.11.2017 № 7 вступает в противоречие с другими нормативными правовыми актами, то действуют положения Декрета.

«Так будет до момента, пока в эти нормативные правовые акты не будут внесены необходимые изменения. Правительство уже ведет разработку соответствующего комплекса мер по реализации Декрета. Это займет разное время – в зависимости от сложности документа. Самые срочные и простые изменения будут реализованы уже в январе–феврале 2018 г. Более сложные вещи могут занять до 3 лет», – рассказал он.

В качестве примера заместитель директора Департамента по предпринимательству привел Кодекс о градостроительной и архитектурной деятельности – его принятие предусмотрено Декретом лишь 01.01.2020.

Д. Красовский отметил роль еще одного из пакета документов по либерализации бизнеса – это Указ Президента от 09.10.2017 № 365, который упрощает работу агроусадеб. В документе, к примеру, реализована возможность привлекать по трудовым договорам родственников.

«Раньше так делать было нельзя. Это позволит трудоустраивать людей и оформлять свой семейный бизнес полноценно. Самое обсуждаемое нововведение – разрешение организовывать свадьбы и банкеты. Мы действительно переживали, как это скажется на равенстве конкуренции между традиционным бизнесом в сфере общепита и агроусадьбами. Но в свете того, что Указ был принят в пакете с другими либерализационными документами, такими как Декрет № 7, мы полагаем, что справедливо было разрешить агроусадьбам организовывать мероприятия», – пояснил он.

Представитель Минэкономики подчеркнул, что агроэкотуризм в Беларуси демонстрирует небывалые темпы роста.

«За 10 лет мы получили рост с 83 субъектов до более чем 2 тыс. Если говорить о вкладе этого сектора в такие классические показатели, как создание рабочих мест, о вкладе в ВВП, в экспорт, то он не такой большой. Но в отличие от обычного бизнеса он направляет потоки капитала в сельскую местность. И по мере того как такой бизнес развивается, мы получаем не только эффект экономического роста, но и эффект устойчивого и гармоничного развития региона», – констатировал он.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА