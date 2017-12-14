Белорусам станет проще взыскивать алименты из-за границы

14 декабря 2017, 8:29

Белорусские депутаты на ближайшем заседании, которое состоится 14.12.2017, намерены ратифицировать Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи. Об этом сообщил член Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Павел Жданович. Документ подписан в марте текущего года в г. Гаага (Нидерланды), он был ранее принят Гаагской конференцией по международному частному праву (Конвенция ГКМЧП).

«Конвенция ГКМЧП, которая вступила в силу 01.08.2013, ставит перед собой задачу создания единого упрощенного и эффективного международного механизма, который позволит рассматривать дела о взыскании алиментов за границей быстрее и с меньшими издержками», – пояснил П. Жданович.

По его словам, в настоящее время в области алиментных правоотношений Беларусь является участницей только Конвенции ООН о взыскании алиментов за границей от 20.06.1956. Этим документом, однако, прямо не предусмотрена обязанность признавать и исполнять иностранные судебные решения, и промежуточная инстанция может в соответствии со своим национальным законодательством решать, подлежит ли решение признанию и исполнению или нет, а также на свое усмотрение определять полноту представленных документов.

«На практике наблюдается ситуация, когда уполномоченные органы Беларуси принимают и исполняют просьбы о взыскании алиментов от иностранных граждан, а в отношении белорусских граждан иностранные государства таких действий не совершают. В связи с этим подача просьб в рамках Конвенции ООН 1956 года фактически прекратилась», – сказал депутат.

Порядок признания и исполнения решений о взыскании алиментов урегулирован Гаагской конвенцией о признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах от 02.10.1973, участницей которой Беларусь не является. В соответствии с Конвенцией 1973 года в обязательном порядке рассматриваются просьбы о признании и исполнении иностранных решений о взыскании алиментов. Конвенция ГКМЧП объединяет в себе основные положения 2 конвенций – 1956 года и 1973 года. Она предполагает сочетание механизмов административного сотрудничества и механизмов признания и исполнения иностранных судебных решений. Таким образом, значительно расширяется сфера взаимодействия центральных органов для разрешения ряда вопросов, затрудняющих процедуру взыскания алиментов. Конвенция ГКМЧП детально регулирует, в частности, вопросы предоставления правовой помощи, оказания содействия в розыске должника, в получении информации о финансовом положении должника или кредитора.

«Эффективность и оперативность предусмотренного Конвенцией ГКМЧП механизма обеспечивается за счет того, что в ней предусматривается наличие стандартных для всех договаривающихся государств форм и обмен информацией о национальном законодательстве, приведены единые языковые требования к подаваемым просьбам», – отметил П. Жданович.

Учитывая преимущества этого документа, было принято решение о подписании Беларусью Конвенции ГКМЧП. Между тем для эффективного ее исполнения потребуется внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь.

К настоящему времени участниками Конвенции ГКМЧП являются Албания, Босния и Герцеговина, 27 государств–членов ЕС, Норвегия, Бразилия, США, Турция, Украина и Черногория, и она продолжает получать все большее признание в качестве основного инструмента по вопросам международного порядка взыскания алиментов. Возможность присоединения к конвенции рассматривается другими государствами. Проведение внутригосударственных процедур позволит Беларуси уже в 2018 году применять предусмотренные международным договором механизмы для взыскания алиментов в ряде зарубежных стран.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА