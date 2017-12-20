Обновленный Декрет № 3 заработает в полном объеме с 1 января 2019 года

22 декабря 2017, 9:28

Обновленный декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. Об этом сегодня по итогам совещания у Президента Беларуси сообщил журналистам вице-премьер Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый важный подход - это стимулирование занятости. Чтобы максимально создать условия для стопроцентной занятости граждан, которые должны работать по своим возможностям", - сказал вице-премьер.

По словам Василия Жарко, правительство определит соответствующие критерии и перечень услуг, стоимость которых те, кто подпадет под нормы обновленного декрета, будут обязаны возмещать в полном объеме.

Вице-премьер уточнил, что в связи с новыми подходами декрет будет изложен в новой редакции, изменится и название документа. "Реализация норм данного декрета о стимулировании занятости населения предусматривает два механизма их реализации - экономический и административно-управленческий", - сказал он.

Василий Жарко напомнил, что в Беларуси создаются дополнительные условия для реализации предпринимательской инициативы, стимулирования самозанятости. В этом направлении уже принят ряд документов, которые позволяют легализоваться и либерализировать условия ведения бизнеса. Кроме того, на местные органы власти возложена обязанность по созданию новых рабочих мест, доведены соответствующие поручения.

Таким образом, государство создает условия для вовлечения граждан в трудовую деятельность, а в отношении тех, кто "может и должен работать, но не хочет", будут включаться экономические рычаги. "Это предусматривает возмещение 100% затрат по тем услугам, которые определит правительство, - пояснил вице-премьер. - Правительству отведен первый квартал следующего года для разработки перечня таких услуг, чтобы неработающие граждане, которые обязаны возмещать, понимали, за что они будут платить. Также правительство определит критерии отнесения к плательщикам".

"С 1 января 2019 года будет возмещение по полной стоимости. А за этот год создастся информационная база. Ее будет вести Министерство труда и социальной защиты", - рассказал Василий Жарко.

Он подчеркнул, что работа в рамках новой редакции декрета будет предусматривать максимально индивидуальный подход. Основными ответственными исполнителями при реализации документа будут местные органы власти и комиссии, которые будут создаваться в администрациях районов и городов. Руководителями данных комиссий будут председатели районных Советов депутатов, а в состав войдут как представители органов исполнительной власти, так и общественных организаций.

Предусмотрено, что комиссия, прежде чем принимать решение о стопроцентном возмещении затрат гражданином, изучит все обстоятельства индивидуально, предложит трудоустройство или, возможно, выявит какие-то веские основания, чтобы исключить из перечня плательщиков.

Такие комиссии будут постоянно действующими и периодически пересматривать перечень лиц, которые отнесены к категории плательщиков. То есть при установлении факта трудоустройства человек будет исключаться из списка.

За какие именно услуги нужно будет возмещать полную стоимость, Василий Жарко не уточнил, отметив, что этот вопрос пока в стадии обсуждения. "Есть большой перечень услуг, который на сегодняшний день субсидируется из бюджета. И мы определим тот перечень, который будет предложен для возмещения", - сказал он.

Проектом декрета также предусматривается освобождение от уплаты сбора на финансирование госрасходов, что предусмотрено действующей редакцией документа.

Василий Жарко акцентировал внимание, что если в той или иной местности не будет рабочих мест, то задача по их созданию или обеспечению переподготовки незанятых граждан будет лежать на органах власти.

Источник: БЕЛТА.