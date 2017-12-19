Основные положения Декрета «О развитии цифровой экономики» 22 декабря 2017, 13:23 Президент Александр Лукашенко подписал Декрет «О развитии цифровой экономики». Документ содержит несколько серьезных нововведений, делающих белорусский Парк высоких технологий наиболее привлекательным в регионе местом для высокотехнологичных компаний и ИТ-специалистов. Также он создает правовые условия для развития блокчейн-проектов и оборота криптовалют. Ключевые нововведения Декрета. 1. Режим налоговых преференций для резидентов Парка высоких технологий продлевается до 2049 года. Компании-резиденты Парка не уплачивают: НДС;

Налог на прибыль (corporate tax);

Иные налоги. Уплачивается только 1 % от валовой выручки. Также сохраняются пониженные взносы в ФСЗН для работников компаний ПВТ (максимум 150 USD с одного работника, независимо от величины зарплаты и премий). Работники резидентов ПВТ (кроме вспомогательного персонала) уплачивают также пониженный, 9 %-й подоходный налог, вместо действующего в стране 13 %-ного. 2. Существенно расширяется перечень видов деятельности для резидентов ПВТ. В частности, речь о внесении в него таких направлений, как: проектирование, разработка, обслуживание, реализация, эксплуатация программных и (или) программно-аппаратных средств на основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейн), распределенных баз данных;

майнинг, деятельность биржи криптовалют, деятельность криптообменного пункта, иная деятельность с использованием токенов;

создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта, реализация результатов данной деятельности;

разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного управления транспортными средствами;

разработка или отдельные этапы разработки медицинских технологий, биотехнологий, а также реализация результатов таких разработок;

деятельность, связанная с разработкой, внедрением, реализацией концепции вычислительно-коммуникационной сети физических предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия между собой и с внешней средой (Интернет вещей);

образовательная деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий;

деятельность в сфере киберспорта и др. При этом перечень не является закрытым. Наблюдательный совет ПВТ наделяется правом определять иные виды деятельности, осуществляя которые компания может стать резидентом ПВТ. 3. Значительно упрощаются условия для развития продуктовой модели ИТ-бизнеса. разрешается оформление внешнеторговых сделок (в т.ч. с App Store, Google Play и т.п.) в бездокументарном виде;

упрощается оформление бухгалтерских первичных учетных документов (иностранные контрагенты резидента ПВТ могут не подписывать первичные учетные документы);

разрешается любой способ монетизации продукта, в том числе in-app purchase, продажа рекламы в продукте, продажа данных и др.;

для резидентов ПВТ вводится возможность открывать счета в иностранных банках (разрешение Нацбанка Беларуси теперь не требуется), зачислять на них денежные средства и проводить расчеты с использованием этих счетов;

резиденты ПВТ получают право использовать электронные деньги, в том числе эмитированные банками-нерезидентами. Это позволит им в полной мере обеспечить получение дохода от предоставления прав на разработанное программное обеспечение (микроплатежи от скачиваний мобильных приложений) и не обращаться к компаниям-посредникам. 4. Вводятся институты английского права. Речь о таких необходимых для структурирования инвестиций, М&A-сделок институтах, как: конвертируемый заем – позволяет инвестору осуществить вложения в стартапы в упрощенном порядке, не входя в состав учредителей компании;

опцион и опционный договор – позволяет ИТ-компаниям стимулировать ведущих технических специалистов и менеджеров не только зарплатой и премией, но и предлагать опционы на покупку акций (долей) компании по номинальной стоимости;

соглашения о возмещении имущественных потерь (этот институт широко применяется в ЕС и США, являясь общепринятым механизмом защиты сторон при совершении сделок по купле-продаже бизнеса и при осуществлении инвестирования);

соглашения о неконкуренции (заключаемые с работником) и о запрете переманивания сотрудников (заключаемые с третьими лицами и контрагентами);

вводится возможность для учредителей резидентов ПВТ применять иностранное право к акционерным соглашениям, что позволит привлекать иностранный капитал, который структурируется в соответствии с иностранным правом. 5. Снимаются ограничения на привлечение в ПВТ высококлассных иностранных специалистов, создаются новые возможности для подготовки кадров: резидентам ПВТ не требуется получать специальные разрешения, связанные с приемом на работу иностранцев;

вводится упрощенный порядок получения иностранными специалистами разрешения на временное проживание в Беларуси;

отменяются визы для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ. Увеличивается максимально допустимый срок их временного пребывания в стране – до 180 дней. Также для кадрового усиления ИТ-отрасли резидентам ПВТ разрешается заниматься образовательной деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий по программам, утверждаемым администрацией Парка. Это должно обеспечивать качественную подготовку ИТ-специалистов в соответствии с требованиями рынка. 6. Декрет определяет права физических и юридических лиц в сфере обращения токенов:

физлица вправе владеть токенами; осуществлять майнинг; обменивать токены, приобретать и отчуждать их за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Деятельность физических лиц по майнингу, приобретению и отчуждению токенов не признается предпринимательской деятельностью;

токены и доходы от операций с ними не подлежат декларированию физлицами;

юрлица вправе владеть токенами, создавать и размещать собственные токены через резидентов ПВТ; приобретать, отчуждать токены и совершать с ними иные операции только через биржи криптовалют и операторов обмена криптовалют. До 01.01.2023 операции с токенами освобождаются от налогообложения. Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов «Про бизнес» Тематика: Законодательство, Новые технологии Все новости Новости по теме: Указ, содержащий пакет изменений в налоговое законодательство, будет принят до конца года

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