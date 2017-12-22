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    • № 12, декабрь 2017

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    Национальный банк будет ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения

    26 декабря 2017, 16:51

    По сообщению Национального банка, регулятор начинает ежеквартальную публикацию материалов по инфляционным ожиданиям населения.

    Первый публикуемый анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проведенного в ноябре 2017 г. социологического опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов Беларуси (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет).

    Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Национальным банком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения.

    Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Национального банка.

    Данные опроса по инфляционным ожиданиям населения

    Вопрос

    Вариант ответа

    Количество

    ответивших

    ноябрь

    2017 г.

    Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев?

    снизились

    1

    не изменились

    20

    выросли незначительно

    110

    выросли умеренно

    341

    выросли очень сильно

    508

    затрудняюсь ответить

    20

    Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев?

    снизились, не изменились

    9

    выросли на 2 % и менее

    30

    выросли на 3–5 %

    74

    выросли на 6–8 %

    121

    выросли на 9–12 %

    164

    выросли на 13–18 %

    149

    выросли на 19–24 %

    112

    выросли более чем на 25 %

    157

    затрудняюсь ответить

    184

    Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев?

    будут снижаться

    2

    не будут изменяться

    28

    будут расти медленне, чем сейчас

    170

    будут расти так же интенсивно

    531

    будут расти быстрее, чем сейчас

    142

    трудно сказать

    127

    Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев?

    снизятся, не изменятся

    14

    вырастут на 2 % и менее

    30

    вырастут на 3–5 %

    81

    вырастут на 6–8 %

    108

    вырастут на 9–12 %

    168

    вырастут на 13–18 %

    120

    вырастут на 19–24 %

    98

    вырастут более чем на 25 %

    136

    затрудняюсь ответить

    245

    Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор), то как Вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки?

    хорошее

    236

    плохое

    559

    затрудняюсь ответить

    205

    Расходы семьи за последние 3 месяца

    покупка/ремонт жилья, дома, дачи

    77

    отдых, поездки по Беларуси и за границу

    77

    покупка/ремонт автомобиля

    77

    бытовая техника

    118

    лечение (свое, детей, родственников)

    130

    образование (свое, детей)

    56

    компьютерная техника, планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.

    132

    иные крупные расходы

    64

    крупных расходов не было

    473

    Как Вы думаете, сейчас хорошее или плохое время для крупных покупок в кредит?

    хорошее

    307

    плохое

    509

    затрудняюсь ответить

    184

    Если говорить в целом, то как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения?

    хорошее

    209

    плохое

    608

    затрудняюсь ответить

    183

    Как Вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения: на счете в банке (на депозите, счете до востребования, счете пластиковой карты) или в наличной форме (в том числе в банковской ячейке)?

    депозит (вклад) в банке

    261

    ценные бумаги

    22

    недвижимость

    144

    наличная форма

    364

    золото, драгоценные металлы, страхование

    44

    другое

    46

    затрудняюсь ответить

    119

    Если бы Вам сейчас пришлось выбирать, в чем хранить сбережения ‐ в рублях или в иностранной валюте, то что бы Вы выбрали?

    национальная валюта

    228

    иностранная валюта

    662

    затрудняюсь ответить

    110


    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Национального банка Республики Беларусь

     

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