Национальный банк будет ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения 26 декабря 2017, 16:51 По сообщению Национального банка, регулятор начинает ежеквартальную публикацию материалов по инфляционным ожиданиям населения. Первый публикуемый анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проведенного в ноябре 2017 г. социологического опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов Беларуси (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет). Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Национальным банком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения. Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Национального банка. Данные опроса по инфляционным ожиданиям населения Вопрос Вариант ответа Количество ответивших ноябрь 2017 г. Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев? снизились 1 не изменились 20 выросли незначительно 110 выросли умеренно 341 выросли очень сильно 508 затрудняюсь ответить 20 Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев? снизились, не изменились 9 выросли на 2 % и менее 30 выросли на 3–5 % 74 выросли на 6–8 % 121 выросли на 9–12 % 164 выросли на 13–18 % 149 выросли на 19–24 % 112 выросли более чем на 25 % 157 затрудняюсь ответить 184 Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев? будут снижаться 2 не будут изменяться 28 будут расти медленне, чем сейчас 170 будут расти так же интенсивно 531 будут расти быстрее, чем сейчас 142 трудно сказать 127 Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев? снизятся, не изменятся 14 вырастут на 2 % и менее 30 вырастут на 3–5 % 81 вырастут на 6–8 % 108 вырастут на 9–12 % 168 вырастут на 13–18 % 120 вырастут на 19–24 % 98 вырастут более чем на 25 % 136 затрудняюсь ответить 245 Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор), то как Вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки? хорошее 236 плохое 559 затрудняюсь ответить 205 Расходы семьи за последние 3 месяца покупка/ремонт жилья, дома, дачи 77 отдых, поездки по Беларуси и за границу 77 покупка/ремонт автомобиля 77 бытовая техника 118 лечение (свое, детей, родственников) 130 образование (свое, детей) 56 компьютерная техника, планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п. 132 иные крупные расходы 64 крупных расходов не было 473 Как Вы думаете, сейчас хорошее или плохое время для крупных покупок в кредит? хорошее 307 плохое 509 затрудняюсь ответить 184 Если говорить в целом, то как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения? хорошее 209 плохое 608 затрудняюсь ответить 183 Как Вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения: на счете в банке (на депозите, счете до востребования, счете пластиковой карты) или в наличной форме (в том числе в банковской ячейке)? депозит (вклад) в банке 261 ценные бумаги 22 недвижимость 144 наличная форма 364 золото, драгоценные металлы, страхование 44 другое 46 затрудняюсь ответить 119 Если бы Вам сейчас пришлось выбирать, в чем хранить сбережения ‐ в рублях или в иностранной валюте, то что бы Вы выбрали? национальная валюта 228 иностранная валюта 662 затрудняюсь ответить 110

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