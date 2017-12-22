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№ 12, декабрь 2017
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Национальный банк будет ежеквартально публиковать материалы по инфляционным ожиданиям населения
26 декабря 2017, 16:51
По сообщению Национального банка, регулятор начинает ежеквартальную публикацию материалов по инфляционным ожиданиям населения.
Первый публикуемый анализ инфляционных ожиданий подготовлен на основе проведенного в ноябре 2017 г. социологического опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов Беларуси (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет).
Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Национальным банком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения.
Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Национального банка.
Данные опроса по инфляционным ожиданиям населения
|
Вопрос
|
Вариант ответа
|
Количество
ответивших
|
ноябрь
2017 г.
|
Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев?
|
снизились
|
1
|
не изменились
|
20
|
выросли незначительно
|
110
|
выросли умеренно
|
341
|
выросли очень сильно
|
508
|
затрудняюсь ответить
|
20
|
Как, по Вашему мнению, в целом изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последние 12 месяцев?
|
снизились, не изменились
|
9
|
выросли на 2 % и менее
|
30
|
выросли на 3–5 %
|
74
|
выросли на 6–8 %
|
121
|
выросли на 9–12 %
|
164
|
выросли на 13–18 %
|
149
|
выросли на 19–24 %
|
112
|
выросли более чем на 25 %
|
157
|
затрудняюсь ответить
|
184
|
Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев?
|
будут снижаться
|
2
|
не будут изменяться
|
28
|
будут расти медленне, чем сейчас
|
170
|
будут расти так же интенсивно
|
531
|
будут расти быстрее, чем сейчас
|
142
|
трудно сказать
|
127
|
Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев?
|
снизятся, не изменятся
|
14
|
вырастут на 2 % и менее
|
30
|
вырастут на 3–5 %
|
81
|
вырастут на 6–8 %
|
108
|
вырастут на 9–12 %
|
168
|
вырастут на 13–18 %
|
120
|
вырастут на 19–24 %
|
98
|
вырастут более чем на 25 %
|
136
|
затрудняюсь ответить
|
245
|
Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор), то как Вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки?
|
хорошее
|
236
|
плохое
|
559
|
затрудняюсь ответить
|
205
|
Расходы семьи за последние 3 месяца
|
покупка/ремонт жилья, дома, дачи
|
77
|
отдых, поездки по Беларуси и за границу
|
77
|
покупка/ремонт автомобиля
|
77
|
бытовая техника
|
118
|
лечение (свое, детей, родственников)
|
130
|
образование (свое, детей)
|
56
|
компьютерная техника, планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.
|
132
|
иные крупные расходы
|
64
|
крупных расходов не было
|
473
|
Как Вы думаете, сейчас хорошее или плохое время для крупных покупок в кредит?
|
хорошее
|
307
|
плохое
|
509
|
затрудняюсь ответить
|
184
|
Если говорить в целом, то как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения?
|
хорошее
|
209
|
плохое
|
608
|
затрудняюсь ответить
|
183
|
Как Вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения: на счете в банке (на депозите, счете до востребования, счете пластиковой карты) или в наличной форме (в том числе в банковской ячейке)?
|
депозит (вклад) в банке
|
261
|
ценные бумаги
|
22
|
недвижимость
|
144
|
наличная форма
|
364
|
золото, драгоценные металлы, страхование
|
44
|
другое
|
46
|
затрудняюсь ответить
|
119
|
Если бы Вам сейчас пришлось выбирать, в чем хранить сбережения ‐ в рублях или в иностранной валюте, то что бы Вы выбрали?
|
национальная валюта
|
228
|
иностранная валюта
|
662
|
затрудняюсь ответить
|
110
Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Национального банка Республики Беларусь
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