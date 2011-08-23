МНС разъяснило порядок применения мер административной ответственности за использование приходных кассовых ордеров при приеме наличных денежных средств

28 декабря 2017, 16:03

Порядок приема наличных денежных средств определен постановлением Совета Министров и Национального банка от 06.07.2011 № 924/16 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» (далее – Постановление № 924/16) и утвержденным им Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр (далее – Положение № 924/16).

В п. 31 Положения № 924/16 перечислены случаи, когда юрлица и ИП вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования и/или платежных терминалов. В соответствии с п. 32 Положения № 924/16 юрлица и ИП, осуществляющие прием наличных денежных средств (в т.ч. авансовых платежей, задатка и денежных средств, принимаемых в качестве залога) при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования и платежных терминалов, обязаны оформлять в соответствии с законодательством каждый факт приема наличных денежных средств документом с определенной степенью защиты, информация об изготовлении и реализации бланка которого включена в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.

В настоящее время таким документом является квитанция о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассовых суммирующих аппаратов и/или специальных компьютерных систем и платежных терминалов, форма которой утверждена постановлением Минторга от 23.08.2011 № 34.

Вместе с тем имеют место факты, когда отдельными субъектами предпринимательской деятельности наличные денежные средства в случаях, предусмотренных п. 32 Положения № 924/16, принимаются с использованием приходных кассовых ордеров.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 19.09.2017 № 703 «О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 912» с 01.10.2017 из перечня бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, информация о которых подлежит включению в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции исключен приходный кассовый ордер.

Учитывая, что до 01.10.2017 приходный кассовый ордер был включен в перечень бланков документов, если субъектами хозяйствования в случаях, предусмотренных п. 32 Положения № 924/16, осуществляется прием наличных денежных средств с использованием ранее приобретенных ими приходных кассовых ордеров, информация о которых содержится в электронном банке данных, то к таким субъектам меры административной ответственности, предусмотренные ст. 12.18 КоАП, не применяются.

Если субъектом хозяйствования в случаях, предусмотренных п. 32 Положения № 924/16, осуществляется прием наличных денежных средств с использованием приходных кассовых ордеров, информация о которых отсутствует в электронном банке данных, то такие случаи являются нарушением порядка приема наличных денежных средств и к таким субъектам хозяйствования применяются меры ответственности, предусмотренные ст.12.18 КоАП.

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