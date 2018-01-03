Утверждены ключевые показатели эффективности работы на 2018 год

8 января 2018, 11:19

Постановлением Совета Министров от 31.12.2017 № 1053 утверждены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы Правительства и Национального банка, руководителей республиканских органов государственного управления, а также руководителей облисполкомов и Мингорисполкома на 2018 год.

Ключевыми показателями эффективности работы на 2018 год для руководителей республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству, НАН Беларуси, облисполкомов и Мингорисполкома являются важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2018 год. Эффективность работы руководителей организаций, имущество которых находится в собственности государства, и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству, будет определяться по показателям чистой прибыли, рентабельности продаж, по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), темпам роста экспорта товаров, услуг.

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности, отношение темпов роста страховых взносов по всем видам страхования к темпам роста расходов на ведение дела, темпы роста страховых взносов по видам добровольного страхования станут определяющими для руководителей страховых организаций, имущество которых находится в собственности государства, либо в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству. Для руководителей банков, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций принадлежит государству, ключевыми показателями эффективности работы станут прибыль, отношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности, рентабельность нормативного капитала, рост нормативного капитала банка за отчетный год в процентном отношении, равный либо превышающий значение индекса потребительских цен за отчетный год.

Для руководителей ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – объемы предоставления денежных средств на реализацию инвестиционных и других проектов, выдачи экспортных кредитов, предоставления денежных средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Облисполкомам и Мингорисполкому рекомендовано утвердить для руководителей соответствующих райисполкомов, горисполкомов, администраций районов Минска поквартальные значения следующих ключевых показателей эффективности работы на 2018 год: экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции на чистой основе. При этом доведение других показателей эффективности работы, кроме указанных в постановлении, вышеперечисленным руководителям (за исключением руководителей республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, НАН Беларуси, облисполкомов и Мингорисполкома), а также показателей иным организациям не допускается.

Одновременно, постановлением определены меры по достижению ключевых показателей. В частности, Минэкономики поручено ежеквартально представлять в Совет Министров аналитическую информацию о тенденциях и проблемных вопросах социально-экономического развития республики, областей и Минска, видах экономической деятельности с предложениями о мерах, требующих принятия решений на уровне Правительства, а также до 01.02.2018 определить расчетные балансовые показатели прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год. Облисполкомам и Мингорисполкому во взаимодействии с республиканскими органами госуправления, другими госорганизациями, подчиненными Правительству, необходимо до 15.01.2018 утвердить согласованные с Минэкономики и Минтруда и соцзащиты планы развития областей и Минска на 2018 год. Республиканским органам госуправления, другим госорганизациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и Мингорисполкому необходимо также обеспечить определение органами управления организаций, указанных в постановлении, значений ключевых показателей эффективности, с учетом специфики производственно-хозяйственной деятельности этих организаций. Кроме того, им поручено принять меры по обеспечению роста зарплаты во внебюджетном секторе экономики на основе опережающего роста производительности труда, а также до 01.02.2018 разработать совместно с МИД отраслевые и региональные программы совместных действий по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами. Представителям государства в органах управления вышеназванных банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» поручено обеспечить определение их органами управления значений ключевых показателей эффективности, указанных в постановлении.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Совета Министров Республики Беларусь