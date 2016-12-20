Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Особенности заключения и расторжения трудовых договоров с совместителями, режима их работы, предоставления им отпусков; ограничения, связанные с работой по совместительству; порядок предоставления совместителям гарантий и компенсаций.

Расчеты и начисления

Порядок определения тарифной ставки водителя автобетоносмесителя и расчета его заработной платы при сдельной, повременной оплате труда, оплате труда по нормативу или проценту от суммы выручки.

Виды доходов физических лиц, которые индексируются; виды индексации, которые обязаны осуществлять наниматели всех форм собственности; порядок определения размера индексации в связи с инфляцией.

Гарантии и компенсации

Случаи, в которых наниматель может обеспечивать работников питанием и в которых он должен это делать; порядок включения расходов на питание в состав затрат при исчислении налога на прибыль; налогообложение подоходным налогом и исчисление страховых взносов.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Размеры и порядок предоставления налоговых вычетов по подоходному налогу внешним совместителям и работникам, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Республики Беларусь: размеры стандартных и социальных налоговых вычетов; доходы, не признаваемые объектом налогообложения подоходным налогом и освобождаемые от него; учет при налогообложении оплаты поощрительных отпусков и единовременного пособия на оздоровление.

К вам пришла проверка

Ответственность, которая предусмотрена законодательством за несвоевременную сдачу отчетности и включение в нее недостоверных данных; лица, которые могут быть привлечены к ответственности за правонарушения, связанные с представлением отчетности.

Документарий

Сведения, которые бухгалтер должен проверить в табеле перед тем, как начислять заработную плату работникам; обязательные реквизиты табеля; порядок заполнения и хранения табеля.

Справочная информация и статистика

Расчетная норма рабочего времени на каждый месяц, квартал, полугодие и 2017 г. в целом для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье и для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье; количество рабочих и нерабочих праздничных дней в 2017 г.; производственный календарь на 2017 г.

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в декабре 2016 г.

Тематические страницы

Порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам и пособий семьям, воспитывающим детей.