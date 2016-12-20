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    • № 11, ноябрь 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Совместительство: особенности труда и оплаты

    Особенности заключения и расторжения трудовых договоров с совместителями, режима их работы, предоставления им отпусков; ограничения, связанные с работой по совместительству; порядок предоставления совместителям гарантий и компенсаций.

    Расчеты и начисления

    Оплата труда водителей автобетоносмесителей

    Порядок определения тарифной ставки водителя автобетоносмесителя и расчета его заработной платы при сдельной, повременной оплате труда, оплате труда по нормативу или проценту от суммы выручки.

    Индексация заработной платы

    Виды доходов физических лиц, которые индексируются; виды индексации, которые обязаны осуществлять наниматели всех форм собственности; порядок определения размера индексации в связи с инфляцией.

    Гарантии и компенсации

    Оплата питания работников: учет и налогообложение

    Случаи, в которых наниматель может обеспечивать работников питанием и в которых он должен это делать; порядок включения расходов на питание в состав затрат при исчислении налога на прибыль; налогообложение подоходным налогом и исчисление страховых взносов.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    О налоговых вычетах внешним совместителям и лицам, работающим по договорам подряда

    Размеры и порядок предоставления налоговых вычетов по подоходному налогу внешним совместителям и работникам, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

    Подоходный налог в 2017 году: что изменится?

    Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Республики Беларусь: размеры стандартных и социальных налоговых вычетов; доходы, не признаваемые объектом налогообложения подоходным налогом и освобождаемые от него; учет при налогообложении оплаты поощрительных отпусков и единовременного пособия на оздоровление.

    К вам пришла проверка

    Ответственность за несвоевременную сдачу и искажение отчетности

    Ответственность, которая предусмотрена законодательством за несвоевременную сдачу отчетности и включение в нее недостоверных данных; лица, которые могут быть привлечены к ответственности за правонарушения, связанные с представлением отчетности.

    Документарий

    Что бухгалтер должен знать о табеле использования рабочего времени?

    Сведения, которые бухгалтер должен проверить в табеле перед тем, как начислять заработную плату работникам; обязательные реквизиты табеля; порядок заполнения и хранения табеля.

    Справочная информация и статистика

    О расчетной норме рабочего времени на 2017 год

    Расчетная норма рабочего времени на каждый месяц, квартал, полугодие и 2017 г. в целом для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье и для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье; количество рабочих и нерабочих праздничных дней в 2017 г.; производственный календарь на 2017 г.

    О рабочем времени в декабре 2016 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в декабре 2016 г.

    Тематические страницы

    Работник на больничном или в декрете: правильно оплачиваем и оформляем

    Порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам и пособий семьям, воспитывающим детей.