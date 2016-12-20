Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Ошибки, которые чаще всего допускаются нанимателями при ведении трудовых книжек: при внесении записей о переименовании организации, о продлении контракта и заключении нового контракта, об изменении фамилии работника, несоблюдение порядка выдачи трудовой книжки при увольнении и др.

Расчеты и начисления

Порядок премирования работников с учетом применяемой системы оплаты труда, особенности премирования работников по результатам финансово-хозяйственной деятельности, ограничения, связанных с начислением и выплатой премий.

Общие правила заполнения листка нетрудоспособности, порядок выдачи основного и дополнительного листков нетрудоспособности, заполнение их оборотной и лицевой стороны, последствия неправильного заполнения.

Гарантии и компенсации

На практических ситуациях рассмотрены порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь: выдача аванса, использование выходных дней во время командировки, возмещение затрат при командировке продолжительностью менее 12 часов, по проезду, суточных и др.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Ошибки, допускаемые при выплате дивидендов, в результате которых неверно определяются величина внереализационных расходов, сумма подоходного налога, величина среднего заработка, налоговая база НДС.

Документарий

Действия нанимателя при обнаружении ущерба, причиненного его имуществу в результате ДТП, определение размера ущерба, причиненного работником в результате автомобильной аварии, порядок взыскания ущерба с работника.

Положение о производственной бригаде, совете бригады; положение о бригадире производственной бригады, совете бригадиров; протокол заседания совета бригады об установлении КТУ ее членам; положение о применении в бригадах при распределении коллективного приработка, премиальных выплат коэффициента трудового участия.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в апреле 2016 г.