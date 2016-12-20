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    • № 3, март 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Топ-12 распространенных ошибок при заполнении трудовых книжек

    Ошибки, которые чаще всего допускаются нанимателями при ведении трудовых книжек: при внесении записей о переименовании организации, о продлении контракта и заключении нового контракта, об изменении фамилии работника, несоблюдение порядка выдачи трудовой книжки при увольнении и др.

    Расчеты и начисления

    О премировании работников коммерческих организаций

    Порядок премирования работников с учетом применяемой системы оплаты труда, особенности премирования работников по результатам финансово-хозяйственной деятельности, ограничения, связанных с начислением и выплатой премий.

    Заполняем листки нетрудоспособности правильно

    Общие правила заполнения листка нетрудоспособности, порядок выдачи основного и дополнительного листков нетрудоспособности, заполнение их оборотной и лицевой стороны, последствия неправильного заполнения.

    Гарантии и компенсации

    Возмещение расходов при служебных командировках в пределах Беларуси в вопросах и ответах

    На практических ситуациях рассмотрены порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь: выдача аванса, использование выходных дней во время командировки, возмещение затрат при командировке продолжительностью менее 12 часов, по проезду, суточных и др.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Выплата дивидендов: типичные ошибки

    Ошибки, допускаемые при выплате дивидендов, в результате которых неверно определяются величина внереализационных расходов, сумма подоходного налога, величина среднего заработка, налоговая база НДС.

    Документарий

    Служебный автомобиль попал в ДТП: как взыскать с водителя ущерб

    Действия нанимателя при обнаружении ущерба, причиненного его имуществу в результате ДТП, определение размера ущерба, причиненного работником в результате автомобильной аварии, порядок взыскания ущерба с работника.

    Создаем бригады: все документы, которые нужно подготовить

    Положение о производственной бригаде, совете бригады; положение о бригадире производственной бригады, совете бригадиров; протокол заседания совета бригады об установлении КТУ ее членам; положение о применении в бригадах при распределении коллективного приработка, премиальных выплат коэффициента трудового участия.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в апреле 2016 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в апреле 2016 г.