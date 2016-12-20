Содержание

Законодательство о труде и заработной плате

Отличия договора подряда от трудового договора, касающееся порядка оплаты результатов работы, сроков и условий договоров; последствия заключения договора подряда вместо трудового.

Грейдирование, порядок построения системы грейдов, формирование политики вознаграждения, описание должностей и их оценка, создание структуры должностных разрядов (грейдов), сравнение вознаграждения, разработка политики оплаты труда и структуры заработной платы.

Расчеты и начисления

Случаи, когда работникам устанавливается ненормированный рабочий день, порядок предоставления дополнительного отпуска, ограничения по установлению ненормированного рабочего дня.

Неполное рабочее время, пособие по временной нетрудоспособности, период назначения пособия, определение расчетного периода, расчет среднедневного заработка, размер пособия.

Государственное регулирование оплаты труда работников и руководителей, ограничения при наличии в организации задолженности по заработной плате, платежам в бюджет, иностранным кредитам, росте убытка и др.

Принципы построения системы оплаты труда работников отдела продаж, варианты оплаты их труда, разновидности комиссионной системы оплаты труда.

Гарантии и компенсации

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, объекты для начисления страховых взносов, отнесение к числу застрахованных лиц, порядок перерасчета страховых взносов.

Порядок установления обеденного перерыва: его продолжительность, время начала и окончания, обязанности работника в течение перерыва, обеспечение комнатой для приема пищи, привлечение работника к работе во время обеда и др.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Отражение годовой премии в бухгалтерском учете, порядок налогообложения и начисления страховых взносов на сумму вознаграждения по итогам года, его учет в среднем заработке; особенности выплаты годовых премий руководителям.

Документальное оформление и отражение в бухгалтерском и налоговом учете реализации имущества организации работникам.

Условия, при которых доходы в виде процентов, полученные по банковскому вкладу (депозиту), по денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском счете, облагаются подоходным налогом; порядок уплаты подоходного налога при досрочном снятии денежных средств.

Документарий

Альтернативная служба, гарантии, предоставляемые работникам при ее прохождении; порядок увольнения работника и выплаты ему выходного пособия, предоставление равноценной работы по окончании альтернативной службы.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в мае 2016 г.