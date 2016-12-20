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    • № 4, апрель 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Законодательство о труде и заработной плате

    Договор подряда или трудовой договор?

    Отличия договора подряда от трудового договора, касающееся порядка оплаты результатов работы, сроков и условий договоров; последствия заключения договора подряда вместо трудового.

    Построение системы оплаты труда на основе грейдирования

    Грейдирование, порядок построения системы грейдов, формирование политики вознаграждения, описание должностей и их оценка, создание структуры должностных разрядов (грейдов), сравнение вознаграждения, разработка политики оплаты труда и структуры заработной платы.

    Расчеты и начисления

    О ненормированном рабочем дне

    Случаи, когда работникам устанавливается ненормированный рабочий день, порядок предоставления дополнительного отпуска, ограничения по установлению ненормированного рабочего дня.

    Больничный при неполном рабочем времени в примерах

    Неполное рабочее время, пособие по временной нетрудоспособности, период назначения пособия, определение расчетного периода, расчет среднедневного заработка, размер пособия.

    Об ограничениях по оплате труда в организациях реального сектора экономики

    Государственное регулирование оплаты труда работников и руководителей, ограничения при наличии в организации задолженности по заработной плате, платежам в бюджет, иностранным кредитам, росте убытка и др.

    Организация оплаты труда работников отдела продаж

    Принципы построения системы оплаты труда работников отдела продаж, варианты оплаты их труда, разновидности комиссионной системы оплаты труда.

    Гарантии и компенсации

    Определение застрахованных лиц и объекта для начисления страховых взносов в Белгосстрах: актуальные вопросы

    Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, объекты для начисления страховых взносов, отнесение к числу застрахованных лиц, порядок перерасчета страховых взносов.

    Обеденный перерыв: 15 важных вопросов

    Порядок установления обеденного перерыва: его продолжительность, время начала и окончания, обязанности работника в течение перерыва, обеспечение комнатой для приема пищи, привлечение работника к работе во время обеда и др.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Выплачиваем работникам вознаграждение по итогам работы за год без нарушений

    Отражение годовой премии в бухгалтерском учете, порядок налогообложения и начисления страховых взносов на сумму вознаграждения по итогам года, его учет в среднем заработке; особенности выплаты годовых премий руководителям.

    Реализация имущества работникам

    Документальное оформление и отражение в бухгалтерском и налоговом учете реализации имущества организации работникам.

    Исчисление и уплата подоходного налога с доходов в виде процентов по вкладу (депозиту) в вопросах и ответах

    Условия, при которых доходы в виде процентов, полученные по банковскому вкладу (депозиту), по денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском счете, облагаются подоходным налогом; порядок уплаты подоходного налога при досрочном снятии денежных средств.

    Документарий

    Всё, что нужно знать работодателю об альтернативной службе

    Альтернативная служба, гарантии, предоставляемые работникам при ее прохождении; порядок увольнения работника и выплаты ему выходного пособия, предоставление равноценной работы по окончании альтернативной службы.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в мае 2016 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в мае 2016 г.