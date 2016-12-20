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    • № 6, июнь 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Правовая информация и комментарии

    Личные электронные устройства на работе: можно ли их использовать?

    Использование на территории предприятия мобильных средств связи, а также оборудования для фотосъемки, аудио- и видеозаписи; ответственность при несоблюдении запретов, связанных с использованием личных электронных устройств.

    Законодательство о труде и заработной плате

    Рабочее время, его нормирование и режим

    Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени; режимы рабочего времени, в т. ч. разделения рабочего дня на части и гибкого рабочего времени; расчетная норма рабочего времени.

    Расчеты и начисления

    Особенности организации и нормирования труда обучающейся молодежи

    Работы, которые может выполнять несовершеннолетний работник, порядок расчета его заработной платы; гарантии по оплате труда, предоставляемые несовершеннолетним.

    Как определить размер отпускных при изменении режима рабочего времени?

    Расчет среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска, при изменении режима рабочего времени и выплаты, учитываемые при его исчислении.

    Оказываем материальную помощь работникам

    Виды материальной помощи, порядок ее оказания и документальное оформление; бухгалтерский учет и налогообложение материальной помощи.

    Гарантии и компенсации

    Об условиях назначения трудовых пенсий по возрасту и за выслугу лет

    Пенсионный возраст, стаж работы, необходимый для назначения пенсий, размеры пенсий по возрасту, особенности назначения пенсий отдельным категориям лиц.

    Болезнь во время социального отпуска: почему не выплачивается пособие?

    Временная нетрудоспособность, социальный отпуск, размер пособия по нетрудоспособности.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Как рассчитать заработную плату при деноминации?

    Деноминация, порядок округления заработной платы, внесение изменений в трудовые договоры (контракты) и штатное расписание.

    Обучение работников: зачем оно нужно и как учитывать расходы

    Отличия повышения квалификации от семинара; гарантии работникам, проходящим повышение квалификации; отражение в бухгалтерском учете расходов на обучение работников.

    Как уменьшить затраты на оплату отпусков в связи с изменением законодательства?

    Учет в составе затрат сумм оплаты отпусков при налогообложении прибыли, способы уменьшения продолжительности дополнительных отпусков.

    Документарий

    Как сократить продолжительность трудового отпуска при прогуле?

    Дисциплинарный проступок, прогул, порядок сокращения продолжительности трудового отпуска работника при прогуле или неисполнении им трудовых обязанностей.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в июле 2016 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в июле 2016 г.