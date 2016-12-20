Содержание

Правовая информация и комментарии

Использование на территории предприятия мобильных средств связи, а также оборудования для фотосъемки, аудио- и видеозаписи; ответственность при несоблюдении запретов, связанных с использованием личных электронных устройств.

Законодательство о труде и заработной плате

Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени; режимы рабочего времени, в т. ч. разделения рабочего дня на части и гибкого рабочего времени; расчетная норма рабочего времени.

Расчеты и начисления

Работы, которые может выполнять несовершеннолетний работник, порядок расчета его заработной платы; гарантии по оплате труда, предоставляемые несовершеннолетним.

Расчет среднего заработка, сохраняемого за время трудового отпуска, при изменении режима рабочего времени и выплаты, учитываемые при его исчислении.

Виды материальной помощи, порядок ее оказания и документальное оформление; бухгалтерский учет и налогообложение материальной помощи.

Гарантии и компенсации

Пенсионный возраст, стаж работы, необходимый для назначения пенсий, размеры пенсий по возрасту, особенности назначения пенсий отдельным категориям лиц.

Временная нетрудоспособность, социальный отпуск, размер пособия по нетрудоспособности.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Деноминация, порядок округления заработной платы, внесение изменений в трудовые договоры (контракты) и штатное расписание.

Отличия повышения квалификации от семинара; гарантии работникам, проходящим повышение квалификации; отражение в бухгалтерском учете расходов на обучение работников.

Учет в составе затрат сумм оплаты отпусков при налогообложении прибыли, способы уменьшения продолжительности дополнительных отпусков.

Документарий

Дисциплинарный проступок, прогул, порядок сокращения продолжительности трудового отпуска работника при прогуле или неисполнении им трудовых обязанностей.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в июле 2016 г.