Содержание

Правовая информация и комментарии

Отличия предмета, существенных условий и порядка приемки заказчиком результатов выполнения работ (оказания услуг) по договору оказания услуг и договору подряда.

Законодательство о труде и заработной плате

Понятие прогула, уважительные причины отсутствия работника на работе, порядок оформления прогула и увольнения работника по этой причине.

Расчеты и начисления

Сроки и формы выплаты заработной платы, бронирование денежных средств на заработную плату, порядок ее индексации, создание резервного фонда, ответственность за нарушение порядка выплаты заработной платы.

Стимулирующие выплаты, устанавливаемые руководителям государственных организаций, организаций, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 %, и некоммерческим организациям; основания снижения руководителю размера премий, бонусов и вознаграждений.

Утверждение формы расчетного листка; выплаты и удержания, которые наниматель обязан отразить в расчетном листке в случае их осуществления; ответственность за невыдачу расчетного листка.

Порядок повышения тарифной ставки в зависимости от темпов снижения убытков; источники средств, направляемых на повышение заработной платы; ограничения, связанные с увеличением тарифных ставок (окладов) работников.

Гарантии и компенсации

Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам; правила их округления после деноминации.

Использование автомобиля работника в служебных целях, уплата страховых взносов и подоходного налога с суммы компенсации и возмещения расходов на ремонт автомобиля, их отражение в бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет и налогообложение

Налогообложение и бухгалтерский учет поручительства организации за работника, договор поручительства.

Документарий

Понятие «молодой специалист», отличия распределения от направления на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора, выплаты молодым специалистам.

Справочная информация и статистика

Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в августе 2016 г.