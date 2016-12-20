Содержание
Правовая информация и комментарии
Отличия предмета, существенных условий и порядка приемки заказчиком результатов выполнения работ (оказания услуг) по договору оказания услуг и договору подряда.
Законодательство о труде и заработной плате
Понятие прогула, уважительные причины отсутствия работника на работе, порядок оформления прогула и увольнения работника по этой причине.
Расчеты и начисления
Сроки и формы выплаты заработной платы, бронирование денежных средств на заработную плату, порядок ее индексации, создание резервного фонда, ответственность за нарушение порядка выплаты заработной платы.
Стимулирующие выплаты, устанавливаемые руководителям государственных организаций, организаций,
в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 %, и некоммерческим организациям; основания снижения руководителю размера премий, бонусов и вознаграждений.
Утверждение формы расчетного листка; выплаты и удержания, которые наниматель обязан отразить в расчетном листке в случае их осуществления; ответственность за невыдачу расчетного листка.
Порядок повышения тарифной ставки в зависимости от темпов снижения убытков; источники средств, направляемых на повышение заработной платы; ограничения, связанные с увеличением тарифных
ставок (окладов) работников.
Гарантии и компенсации
Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам; правила их округления после деноминации.
Использование автомобиля работника в служебных целях, уплата страховых взносов и подоходного налога с суммы компенсации и возмещения расходов на ремонт автомобиля, их отражение в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет и налогообложение
Налогообложение и бухгалтерский учет поручительства организации за работника, договор поручительства.
Документарий
Понятие «молодой специалист», отличия распределения от направления на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора, выплаты молодым специалистам.
Справочная информация и статистика
Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в августе 2016 г.