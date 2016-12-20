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    • № 7, июль 2016

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    Содержание RSS Подписка

    Правовая информация и комментарии

    Договор оказания услуг или договор подряда: что выбрать?

    Отличия предмета, существенных условий и порядка приемки заказчиком результатов выполнения работ (оказания услуг) по договору оказания услуг и договору подряда.

    Законодательство о труде и заработной плате

    10 вопросов о прогулах, ответы на которые должен знать каждый наниматель

    Понятие прогула, уважительные причины отсутствия работника на работе, порядок оформления прогула и увольнения работника по этой причине.

    Расчеты и начисления

    Своевременная выплата заработной платы: как законодательство это обеспечивает

    Сроки и формы выплаты заработной платы, бронирование денежных средств на заработную плату, порядок ее индексации, создание резервного фонда, ответственность за нарушение порядка выплаты заработной платы.

    О стимулирующих выплатах руководителям организаций реального сектора экономики

    Стимулирующие выплаты, устанавливаемые руководителям государственных организаций, организаций, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 %, и некоммерческим организациям; основания снижения руководителю размера премий, бонусов и вознаграждений.

    Расчетные листки: как и зачем их выдавать

    Утверждение формы расчетного листка; выплаты и удержания, которые наниматель обязан отразить в расчетном листке в случае их осуществления; ответственность за невыдачу расчетного листка.

    Возможно ли повышение тарифной ставки первого разряда при убыточной работе организации?

    Порядок повышения тарифной ставки в зависимости от темпов снижения убытков; источники средств, направляемых на повышение заработной платы; ограничения, связанные с увеличением тарифных ставок (окладов) работников.

    Гарантии и компенсации

    Деноминация и расчет пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам

    Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам; правила их округления после деноминации.

    Правильно отражаем в бухгалтерском учете использование автомобиля работника в служебных целях

    Использование автомобиля работника в служебных целях, уплата страховых взносов и подоходного налога с суммы компенсации и возмещения расходов на ремонт автомобиля, их отражение в бухгалтерском учете.

    Бухгалтерский учет и налогообложение

    Поручительство организации за работника

    Налогообложение и бухгалтерский учет поручительства организации за работника, договор поручительства.

    Документарий

    12 вопросов о молодых специалистах

    Понятие «молодой специалист», отличия распределения от направления на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора, выплаты молодым специалистам.

    Справочная информация и статистика

    О рабочем времени в августе 2016 года

    Количество рабочих дней и расчетная норма рабочего времени в августе 2016 г.